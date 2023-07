La reconocida presentadora de Caracol que está embarazada, ¿de quién se trata?

“Llegó la cigüeña a Noticias Caracol, Marina Granziera está esperando su segundo bebé” , a lo que agregó: “Felicitaciones, mi amor, sabemos que es un bebecito que va a llegar con toda la ilusión. Un colombiano porque no sé, pero creo que lo tendrá acá”, dijo la samaria durante la emisión del programa.

Aunque la presentadora no se ha pronunciado en sus redes, ni confirmando o negando la noticia, ya en el programa lo dieron por hecho mostrando la alegría que produce que una nueva vida llegue para causar alegría a sus papás y a toda su familia.

Marina Granziera habló de cómo inició en la televisión y de su historia de amor

“Llevábamos más de un año y medio juntos, habíamos empezado a trabajar los dos, entonces no podíamos viajar todos los meses, tratábamos de vernos seguido, pero no era tan seguido, y llegó un momento en donde teníamos que decidir si la relación iba a para adelante o si se terminaba, y yo renuncié a mi trabajo en Telemundo y me vine a Colombia para empezar un sueño”, dijo la presentadora brasileña.