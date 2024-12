Cuando aún conformaban The Beatles, John Lennon y Paul McCartney se enorgullecían de firmar algunas canciones como una creación conjunta. Pero cuando se distanciaron comenzaron a surgir disputas sobre la autoría de éxitos como A Hard Day’s Night o In my Life. Y, aunque legalmente siguen siendo composiciones de ambos, la lucha por conocer el verdadero autor obsesiona a los fanáticos. Sin embargo, la ciencia podría tener la respuesta: investigadores de Harvard crearon un algoritmo que, luego de escuchar cientos de temas del grupo, puede encontrar al compositor de cada canción. En la primera prueba, por ejemplo, resultó que Lennon era el más probable creador de In my Life, aunque McCartney pudo haber ayudado con una parte de la melodía.

