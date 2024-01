Laura Vignatti, reconocida actriz de Televisa, habló de la “pesadilla” que vivió con su ex: la secuestró y la golpeó

De acuerdo con la agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, ONU Mujeres, “se calcula que, en todo el mundo, 736 millones de mujeres –casi una de cada tres– han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de su pareja, de violencia sexual fuera de la pareja, o de ambas, al menos una vez en su vida (el 30% de las mujeres de 15 años o más)”, datos que no incluyen el acoso sexual, una problemática que, pese a las estrategias que han implementado varias entidades para disminuir las preocupantes cifras, desafortunadamente parece ir en aumento.

Por esta razón, la reconocida actriz argentina, Laura Vignatti, de 34 años, decidió romper el silencio sobre la “pesadilla” que vivió con su expareja y compartir su testimonio con la intención ayudar a otras mujeres que estén pasando por una situación similar para que puedan recibir ayuda oportuna.

En su caso, la artista famosa por sus participaciones en producciones mexicanas como ‘Mi marido tiene familia’ (donde también actuó el colombiano Daniel Arenas), ‘Las Amazonas’, ‘Lo imperdonable’ o ‘Como dice el dicho’, señaló que las mismas autoridades le indicaron que “estaba viva de milagro” luego de narrar el horror que había enfrentado al lado de quien se había convertido en su compañero de vida.

Su testimonio se viralizó en redes sociales luego de concederle una entrevista a la psicóloga española Silvia Olmedo, a quien le contó que el maltrato del que fue víctima llegó a tal punto en el que, incluso, su expareja le impidió salir de su casa o hablar con sus familiares, lo que afectó también su trabajo debido a que estuvo alejada de la televisión por unos meses.

“Me fueron pasando las cosas, siento como si hubiera estado en una película, como en otra dimensión. (...) Había encontrado una familia en él, me entró por donde yo necesitaba y no me di cuenta”, relató Vignatti en el podcast ‘Caras vemos, sufrimiento no sabemos’, mencionando que la violencia de la que fue víctima comenzó en cuanto conoció a su expareja, pero no lo reconoció porque optó por enfocarse en las cosas “buenas” que le ofrecía.

Sin embargo, aunque al principio consideró al hombre como un apoyo, en poco tiempo notó que él había adoptado una serie de actitudes amenazantes. “Quería mandar a gente para que me cuidara, que estuviera ahí conmigo, para controlarme. (...) Era una cosa rara que terminaba haciendo lo que él quería sin darme cuenta”, aseguró en medio de la conversación con la psicóloga.

Laura Vignatti, reconocida actriz de Televisa | Foto: Instagram @lauravignatti

Además, confesó que comenzó a alejarla de sus seres queridos apenas la conoció, se tatuó su nombre en un brazo, le presentó a su madre y la invitó a mudarse con él, todo en menos de un mes. “Siento como si me hubiera drogado, como si me hubiera dado algo que yo no reaccionaba a las cosas que veía que no estaban bien”, insistió.

También comentó que la alejó de sus amigas, la obligó a cambiar de número de teléfono y hasta le controlaba las horas de llegada y salida del trabajo: “Me empezó a meter cosas en la cabeza para hacer cambiar”, por lo que Vignatti no se explica “cómo pasó todo”, pues incluso llegó a ocultar las agresiones físicas de las que era víctima.

“Yo me tapaba los moretones antes de salir y nadie se daba cuenta. Podía pedir en ese momento ayuda, pero no lo hacía. Estaba bloqueada en las escenas, me costaba. (...) Me llegó a maltratar porque se me salía un acento o palabra española, me llegó a golpear por eso”, dijo tildando a su expareja de “monstruo” para luego confesar que, tras golpearla, la cuidaba. “Me hacía sentir que me quería y me iba a proteger”.