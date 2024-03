Lina Tejeiro reveló que abortó a los 18 años: “Lo hice por miedo”

“Siempre he dicho que no, y la gente me malinterpreta y cree que por decir que no, digo que no me gustan los niños. Pero no, a mí sí me gustan los niños, de hecho soy dulce para los niños, los niños me ven y me sonríen y me piden que los cargue y me encantan los niños”, dijo en una transmisión en vivo de Instagram hace unos meses.