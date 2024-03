Ante las críticas por su aspecto, Alina Lozano se cansó y envió tajante respuesta, “métanse en sus asuntos”

Y aun casados, las críticas hacia la pareja no paran, y así se puede ver la red, donde en los contenidos que crean no faltan los malos comentarios.

“¿Pero a usted qué le pasa señora? ¿Por qué se está dejando el pelo así canoso? ¿Por qué no hace algo para rejuvenecerse? ¿Por qué no compra ropa, ya que tiene a un joven al lado? Entonces, ¿qué tantas cosas tengo que hacer para retener al colágeno que ustedes dicen que ahora me acompaña?”, empezó comentando en la grabación Alina.

Posterior a esto, comentó que sobre su aspecto, “yo me siento cómoda con quien yo soy, me encanta que me voy a dejar mis canas y lo que más me importa es que a mi marido, cuya opinión es la relevante para mí, le encanta”.