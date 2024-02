Lina Tejeiro se defendió de las críticas por look en ‘La Casa de los Famosos Colombia’

Además de ser una de las actrices más reconocidas del país, Lina Tejeiro es de las mujeres de la farándula colombiana que más cautiva, no solo con su belleza , sino también con su derrochadora personalidad.

Para este 2024 empezó un nuevo reto profesional, incursionando como presentadora, llegando a ser la host virtual de ‘La casa de los famosos Colombia’ en VIX, donde presenta los formatos, la previa y el aftershow , allí comenta detalles de lo que ocurre en la casa, cosas que no se pueden mostrar en televisión nacional.

Por su incursión como presentadora ha recibido toda clase de comentarios, algunos buenos, mientras otros por su lado no tantos .

De hecho, recientemente recibió críticas, no por su labor como presentadora, sino por uno de los looks que utilizó para algunos shows; los cuales no habrían sido del agrado de algunos televidentes, y los cuales dejaron malos comentarios, a los que Lina decidió contestar.