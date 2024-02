Andrea Valdiri se volvió tendencia por curioso video que subió a sus redes sociales

Actualmente, Andrea Valdiri es una de las figuras públicas más populares del momento en las plataformas digitales, donde ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses por su inesperada separación de Felipe Saruma, el creador de contenido que logró flechar su corazón tras brindarle su apoyo incondicional en momentos difíciles, especialmente durante el embarazo de su hija menor, Adhara.

Sin embargo, aunque su historia de amor parecía ir por muy buen camino, protagonizando románticos momentos en pareja y disfrutando de alegres espacios en familia, después de varios meses de especulaciones sobre una posible crisis en su matrimonio, Valdiri se pronunció por medio de sus historias de Instagram para confirmar lo que muchos de sus seguidores venían sospechando: el fin de su relación sentimental con el también productor audiovisual.

“Estoy leyendo muchos comentarios machi y entiendo que ustedes hacen parte de mi vida porque yo la hice pública, porque mostraba las cosas bonitas, las cosas regulares, las cosas feas. Pero yo no sé qué pasó, que de un tiempo para acá, desde hace tres años... Uno va madurando, uno no es el mismo, las épocas van cambiando, los hijos van creciendo y tú vas haciendo muchas cosas que de una u otra manera tu imagen no se vea afectada, ¿verdad?”, expresó inicialmente al momento de hablar sobre su situación amorosa, que siempre ha causado revuelo.

Felipe Saruma y Andrea Valdiri | Foto: Instagram @felipesaruma

Luego, reconoció que tuvo un matrimonio muy lindo con Saruma, pero simplemente había aprendido que “un matrimonio no es de cuatro, ni de cinco, un matrimonio es de dos personas y las decisiones se toman entre dos personas”, sin dar mayores detalles sobre el motivo de su decisión, pues se enfocó en aclarar que habían quedado en buenos términos.

Foto: Facebook | Foto: Foto: Facebook

Por su parte, Felipe Saruma se mostró bastante afectado por su separación, pero la defendió de las críticas que empezó a recibir, asegurando que había sido una excelente esposa. “Siempre estarás en mi corazón toch”, expresó el creador de contenido con un visible gesto de nostalgia.

Andrea Valdiri se volvió tendencia al hablar del amor

Aunque hasta el momento ninguno de los dos ha revelado las razones de su ruptura, recientemente, Andrea Valdiri llamó la atención de sus seguidores al hablar del amor y asegurar que no está dispuesta a regresar con una de sus exparejas. “A mí no me gusta el caramelo repetido”, dijo.

Andrea Valdiri | Foto: Instagram @andreavaldirisos

Luego, mencionó que no quiere nada que tenga que ver con el amor porque se ha convertido en su enemigo. “Si yo hablo del amor, creo que más de uno me va a matar”, añadió entre risas antes de reiterar que no quiere que el amor de pareja vuelva a tocar su puerta: “No me interesa”.

En medio de su conversación con sus seguidores, la barranquillera puso a reír a más de uno con sus gestos y ‘rituales’ para alejar el amor de su vida, usando crema dental “para ver si el aliento les cambia porque lo que hablan es pura mie...”, manifestó.