Lluvia de críticas para Faustino ‘el Tino’ Asprilla por defender a Piqué tras su infidelidad a Shakira

Faustino Asprilla es recordado por sus grandes gestas en el fútbol europeo y su aporte a la Selección Colombia en la que logró jugar los Mundiales de 1994 y 1998. En la actualidad, Asprilla hace parte de un programa deportivo del canal ESPN. Justamente en momentos previos para salir al aire se ha dado la polémica en la que ahora está envuelto el nacido en Tuluá, Valle del Cauca.

Faustino ha sido fuerte detractor de Shakira y dejó claro en varias oportunidades que él está a favor de Gerard Piqué en las polémicas que se ha visto involucrado con la colombiana.

El pasado 21 de junio, en compañía de la reconocida periodista deportiva Melissa Martínez y de varias de sus compañeras que también hacen parte del programa de debate, protagonizaron una nueva discusión por el tema de la separación entre Piqué y Shakira.

Shakira y Piqué se ha vuelto tema de conversación por las polémicas relacionadas con su rompimiento. - Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Vea el video de Faustino Asprilla defendiendo a Piqué

Cabe recordar que el primer episodio que se presentó entre el exjugador y las periodistas se dio hace varias semanas debido a las críticas que presentaba ‘el Tino’ por la canción Shakira junto a Bizarrap. Justamente, las comunicadoras salieron al paso para defender a su compatriota, mientras se preguntaban por qué el exjugador le tiene rabia.

Hace algunas semanas, la discusión tuvo otro episodio debido a que el exjugador continuaba con su firme postura en defender a Gerard Piqué por la infidelidad que generó la separación con la barranquillera.

“Yo me casé y tuve un hijo, por si no se dio cuenta. Me casé y tuve un hijo que se llama Santiago. Me casé, pregúntele a él (Víctor Hugo Aristizábal). Usted no vio que me quitaron toda la plata que tengo...”, fueron las palabras de ‘el Tino’.

El exjugador de futbol se refirió nuevamente a Gerard Piqué y Shakira. - Foto: Getty Images

La nueva canción de Shakira al lado de Manuel Turizo

Shakira sigue estando en el centro de atención por todos los cambios y logros musicales que ha estado viviendo en el último año.

Ahora, con un estilo totalmente diferente a las tres anteriores, se prepara para un nuevo estreno, el de Copa vacía, título que comparte con el monteriano Manuel Turizo.

Dicho esto, la carrera artística de la barranquillera va viento en popa, pues ha hecho colaboraciones con los más grandes exponentes del género urbano y quienes mandan la parada en la industria de la música, como la colombiana Karol G, el argentino Bizarrap y los puertorriqueños Ozuna y Rauw Alejandro.

En ese mismo hilo, se suma, esta vez, el colombiano Manuel Turizo, con quien grabaron Copa vacía. De hecho, ya han sonado algunos apartes de la canción. El lanzamiento de este nuevo éxito musical se realizará el próximo jueves 29 de junio desde las 8:00 p. m.

Este jueves, apenas una semana antes del gran lanzamiento, Shakira ha dejado ver más adelantos de la canción y el videoclip, en donde interpreta a una sirena que luce una hermosa cabellera rosada y cuya aleta es entre gris y azul.

En la publicación puede apreciarse el comentario en el que Shakira dice: “Hicimos una película”, y se evidencia la imagen donde se encuentran varias ciudades con su respectiva hora de estreno, en la que se incluye Barranquilla. En esta ocasión, la artista aparece tirada en la tierra con algunas cuerdas, que serían las mismas que habían acompañado la portada de la canción.

Acompañada de la publicación anterior, se puede escuchar la letra de la nueva canción: “Siempre estás ocupado con tanto negocio; te haría bien, mi amor, un poquito de ocio; relájate y dame tu atención. No hay que ser poeta para endulzarme el oído, suelta el teléfono, usa tu mano conmigo, sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo”, se escucha en el video mientras que se detalla a la cantante surfeando muy habilidosamente en una tabla.

'Copa vacía', la nueva canción de Shakira, tendrá un videoclip inspirado en el mundo de las sirenas. Foto: Twitter @shakira. - Foto: Foto: Twitter @shakira

En apenas 20 segundos, Shakira expone un par de frases que sus seguidores en las redes sociales han interpretado como claras alusiones al poco tiempo que pasaba Piqué con ella y lo excesivamente narcisista que era él.

En la portada se le muestra como la mítica criatura marina, cuya voz es envidiable en los cuentos de hadas, pues tiene el poder de hechizar con belleza a quienes la escuchan. Esto, seguramente, es un símbolo al talento vocal de la atlanticense.