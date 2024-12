Para otros, en el mero campo cinematográfico, sus logros eran deficientes. Pero quizá los dardos más amargos provinieron por cuenta del problema de la raza. Como se recuerda, la Guerra Civil, que le sirve de telón histórico, se basó en la lucha por la libertad de los negros esclavos.

Para los enemigos de la obra, perpetúa viejos y falsos estereotipos sobre esta comunidad, como que sus miembros no estaban preparados para ser libres o que eran violadores, tontos, indolentes e irresponsables, según lo manifestaron organizaciones como la National Association for the Advancement of Coloured People.