Lokillo tiró pullas y criticó duro a la “farsándula criolla”; no se guardó nada contra quienes viven de apariencias

Yédinson Ned Flórez, conocido como Lokillo y recordado por la participación en programas como Sábados Felices, se robó las miradas de miles de personas con su humor y sus ocurrencias, plasmadas en distintos proyectos como La vuelta al mundo en 80 risas, donde estuvo junto a Lina Tejeiro.

'Lokillo' y Lina Tejeiro - Foto: Tomada de Instagram @linatejeiro

El humorista no perdió la oportunidad de posicionarse en los medios, conservando su lugar y avanzando con paso firme dentro de la industria, de manera que creció profesionalmente ante la mirada de sus fieles seguidores. El colombiano divirtió con sus ideas y sus propuestas, recibiendo aplausos por su evidente talento.

Sin embargo, recientemente, Lokillo llamó la atención de los curiosos con un inesperado video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde se despachó contra algunas personas de la farándula nacional. El comediante no dio nombres, pero si puntualizó en detalles que mostraban las apariencias que se viven dentro de esta industria.

Según lo mencionado por el colombiano, su mayor crítica iba enfocada a los famosos y celebridades que tenían una imagen montada, que llevaban vidas vacías y que reflejaban en redes sociales algo totalmente ajeno a lo que pasaba en sus realidades.

Comediante colombiano, popular por su manera de contar chistes a través de la música. - Foto: Instagram: @lokilloflorez

“Yo que llevo unos añitos en esto del entretenimiento, la industria del entretenimiento…que he estado de cerca a la farsándula criolla, conozco a muchas personas de esta farsándula criolla porque llevo tiempo en los medios de comunicación, y puedo decir que lo que más se ve en este mundo de la televisión, la radio y la fama son las apariencias”, mencionó en el clip, reposteado por Lo sé todo.

“Gente que vive de apariencias, cucho, que ustedes los ven y quieren tener vida como las de esas personas, pero les juro que lo que más abunda sin vidas vacías, vidas llenas de problemas, gente que uno la ve en la camioneta más chimba y seis meses después están en la empresa buscando quién se la compra porque no pueden con las cuotas”, agregó.

Lokillo no dudó en comentar sobre los rostros conocidos que aparecían en revistas y presumían de sus vidas perfectas, pero que sabía que no era así, ya que les tuvo que prestar o gastar almuerzos cuando no contaban con dinero o la situación no era sencilla. El también reconocido ‘Rastacuando’ aclaró que no se alegraba o se burlaba de esto, sino que le parecía curioso y extraño aquel comportamiento.

“Conozco gente que sale en las revistas más hij$%& como los reyes del salón, pero pidiendo prestado para un almuerzo y no lo pagan. ¿Cuántos almuerzos no les tuve que patrocinar a esos famositos? No tienen para el almuerzo”, relató en el post.

“Y ojo, no es que me genere gracia que eso les pase, pero sí me genera inquietud que vivan esas vidas que no pueden sostener, gente que hace carrera de famoso…diferente al que hace carrera de artista”, agregó, dejando claro su pensamiento al respecto.

Por último, el comediante puntualizó en que había comprendido la diferencia entre quienes hacían una carrera como artistas y como famosos, puesto que partían por caminos distintos y llevaban metas contrarias.

“Son una moda, son esos que están desesperados…se consiguen una novia y no porque les guste cómo son, sino porque piensan que si salen con ella salen en las revistas o en ‘Lo sé todo’, porque esa vieja es fulanita de tal. Los conozco”, señaló.

“No tengo nada en contra de que la gente busque sus contratos, pero no lo hacen con juicio y dedicación. Muchas vidas vacías en esto, apariencias…salen con la mejor pinta, tacón y pestaña, pero al día siguiente no tienen para mercar”, concluyó en el video, donde sí fue respaldado por varias personas.

Uno de los famosos que se mostró de acuerdo con las declaraciones fue Yeison Jiménez, reconocido cantante popular, quien en ocasiones habló de su crecimiento en la industria musical y las raíces de su vida, las cuales no fueron sencillas.