Lokillo regresó a ‘Sábados felices’ y lanzó pesados chistes; se pasó con Hassam y Alerta

Este fin de semana se llevó a cabo la celebración de los 50 años al aire de Sábados felices. El famoso programa de Caracol Televisión ha roto todo tipo de estándares y se ha convertido en parte fundamental de las familias colombianas durante décadas.

La ceremonia contó con la presencia de todos los humoristas del actual elenco, entre los que se destacaron la Gorda Fabiola, Nelsón Polania (Polilla), Alexandra Restrepo, Lucumi, Heriberto Sandoval, María Auxilio Vélez, César Corredor y Patricia Silva, entre otros.

Igualmente, varios de los comediantes como Yédinson Ned Flórez (Lokillo), Hassam y Boyacomán, que hicieron parte en algún momento de la emblemática producción, fueron invitados a la gala. Incluso, Flórez tuvo la oportunidad de subir al escenario y presentar una pequeña rutina.

El antioqueño, sin embargo, lanzó una serie de chistes de doble sentido, los cuales alcanzaron a ser bastante pesados, debido a que se burló de algunos de sus excompañeros, principalmente con los que salieron del programa de forma polémica.

“No podía perderme esta celebración, está para alquilar balcón. Mucho respeto a todos los compañeros presentes. Poniéndome serio, mucho respeto para los que no podrán estar aquí otra vez: ‘Pachito sin Fortuna’, el gordito Leo, y Alerta”, indicó inicialmente, poniendo a Ricardo Lozano entre los difuntos.

Posteriormente, Lokillo añadió: “Hassam, mi hermano, qué bueno verte recuperado de salud. Me alegra mucho. Sin embargo, tómenle foticos y hagan un registro de una vez, uno no sabe”.

El reconocido comediante, que se retiró de Sábados felices el año pasado para dedicarse a sus proyectos personales, terminó finalmente su pequeña presentación con serie de versos más amigables.

Por otro lado, la ceremonia tuvo algunos nostálgicos momentos y divertidas parodias. Una de las más graciosas fue la que protagonizaron Polilla y Hugo Néimer Lucumí, quien recibió el galardón al ‘mejor caminado de águila sobre tejado caliente’.

El comediante caucano subió al escenario para recibir el trofeo de manos de la presentadora María Lucía Fernández y aprovechó para lanzar un chiste sobre la Gorda Fabiola Posada, esposa en la vida real de Polonia.

“Agradezco a la gordita Fabiola, porque cuando llegué al elenco ella me preguntó: ‘¿Usted cree que yo soy muy gorda?’, y yo le dije: ‘¿Si le digo la verdad, usted no me aplasta?’”, manifestó Lucumi.

Ante estas declaraciones, Nelsón Polanía se dirigió a la tarima, supuestamente de mal genio, y simuló golpear en la cara al humorista con un puño de espuma, imitando a Will Smith en los pasados Premios Óscar.

Cabe recordar que el puño de Smith a Chris Rock sí fue real y se produjo después de una fuerte burla que el cómico lanzó en contra de la esposa del actor, Jada Pinkett Smith; mientras que en esta oportunidad todo hizo parte del show de la celebración de los 50 años de la emblemática producción.

Pero no todo fue alegría, Álvaro Lemmon manifestó en Twitter su inconformidad por no ser mencionado en la conmemoración de los 50 años de Sábados Felices. Incluso, mandó una indirecta.

“46 años de los 50 años que está cumpliendo hoy, el programa más antiguo de humor, y ni un solo agradecimiento de parte del canal al cual le hice ganar tanto dinero por tantos años”, escribió el Hombre Caimán, sin mencionar específicamente al canal.