Carolina Cruz advierte de estafas con productos adelgazantes que están haciendo a su nombre

Por medio de su perfil oficial de Instagram, donde cuenta con una comunidad de más de 7,3 millones de seguidores, la presentadora Carolina Cruz publicó un mensaje de alerta, advirtiendo que su nombre está siendo utilizado para promocionar productos adelgazantes de dudosa procedencia.

La celebridad compartió en sus instastories las piezas gráficas con que estas personas promocionan sus productos, asegurando que fueron usados por ella para adelgazar. De hecho, en las imágenes aparece Carolina Cruz con un frasco de etiqueta verde y blanca, no obstante, es evidente que se trata de un montaje.

Otra imagen va más allá e incluso presenta el caso como “la historia que impresionó a Colombia”. En la pieza aparecen Carolina Cruz y el periodista de RCN Felipe Arias con una nota falsa titulada “Cómo Carolina Cruz adelgazó en realidad”.

“Porfa, no se dejen engañar. Las historias que les subí de unos productos que siguen diciendo que son lo que yo consumí o he consumido para bajar de peso, no son ciertos. Cuando yo consumo algo, yo misma les muestro por acá en mis redes sociales. Estos productos no los conozco, nunca los he utilizado, nunca los he consumido. Entonces, me da mucho miedo que sean perjudiciales para la salud y que ustedes se dejen engañar”, manifestó Carolina Cruz en su mensaje de advertencia.

Carolina Cruz revivió duros momentos que atravesó hace un año con la salud de su bebé

Recientemente, la integrante de Día a día se robó las miradas de los curiosos con una serie de fotografías que revivió de un crudo momento que atravesó hace un año. La celebridad recordó las situaciones complejas que pasó cuando Salvador tuvo que ser cometido a ciertos procedimientos por su salud.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en las plataformas digitales, Cruz utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un inesperado carrete de fotos en el que mostró los complicados momentos que vivió junto a su familia cuando Salvador fue sometido a un procedimiento quirúrgico por la enfermedad que tenía en aquel entonces.

La empresaria, que estuvo de fiesta días atrás con un grupo de amigos, compartió este grupo de imágenes en las que se aprecia al bebé recostado en una camilla con varios elementos de hospital, previo a la cirugía que se le debía realizar por una macrocefalia que presentaba. Este problema de salud se generó cuando tenía solo tres meses, por lo que se esperó un poco para tomar la decisión sobre la intervención.

“Hoy, hace exactamente un año estábamos en la Fundación Santa Fe esperando para tu primera cirugía por una macrocefalia que se generó a tus 3 meses, por no eliminar el líquido cefalorraquídeo que producimos diariamente los seres humanos. Te entregué en los brazos de todo el equipo médico del hospital (los mejores) y nuestro ángel Kemel Ahmed Ghotme (el mejor) después de hacer todo para evitarla, pero con la confianza y la FE puesta en DIOS, que todo estaría bien”, relató la presentadora en el pie de foto del post.

Adicional a esto, la modelo indicó que oró mucho por su bebé, enfocándose en que todo saldría bien de esta cirugía, teniendo en cuenta la corta edad del niño.

“He perdido la cuenta de las veces que me he puesto de rodillas, los rosarios que he hecho, las personas que desde el día 1 se han unido en oración para verte bien y sano (a cada uno…GRACIAS)”, agregó a esta parte del mensaje, en el que agradeció a quienes la apoyaron en esta cruda realidad que vivió.

Por último, Carolina Cruz habló desde el corazón y puntualizó en el cambio que tuvo su presente, observando la recuperación de su hijo, la perspectiva que tiene ahora y el crecimiento que día a día tiene en todas sus facultades.

“Hoy, un año después te miro a los ojos, miro tu luz y solo agradezco porque entendí tu propósito no solo en tu vida, también en los que te rodeamos, empezando por mí. Me SALVASTE, SALVADOR. Gracias MATI por ser el MEJOR HERMANO Y PARTNER del mundo, tu sí que has sido el maestro mayor, amoroso, empático, leal, fiel, eres de otro mundo. Nunca duden, nunca pierdan la FE, Los milagros existen y DIOS siempre está presente en ellos. Hoy, al lado de mis hijos no puedo sentirme más acompañada, feliz y plena”, escribió la celebridad.