Carolina Cruz se fue de rumba y estuvo muy bien acompañada; festejó con famoso actor

Carolina Cruz, que es una de las presentadoras más reconocidas del país, sigue bastante activa en las diferentes redes sociales y este fin de semana compartió con todos sus seguidores que asistió a una fiesta en Bogotá, donde se encontró con algunos amigos.

A través de las historias de Instagram, la exreina de belleza mostró que estuvo muy bien acompañada durante el evento de su gran confidente Fabio Starita. Además, señaló que se gozó la fiesta con toda.

La modelo, de igual manera, aprovechó la ocasión para manifestar que la pasó bastante contenta y dejó ver que se reencontró con el actor Karoll Márquez, quien actualmente trabaja en la serie de Enfermeras (Canal RCN).

En las imágenes, que se hicieron virales rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar que la electrónica fue la gran protagonista de la rumba y que la vallecaucana compartió un gran momento con el reconocido artista, con el cual tiene una amistad desde hace años.

Cabe recordar que la presentadora de Día a Día (Caracol Televisión) publicó recientemente un picante mensaje en su cuenta personal de Instagram, ya que no dejó pasar por alto el cumpleaños de Starita y le mandó un especial saludo.

La modelo, sin embargo, también aprovechó esa fecha tan importante para el empresario y tiró una fuerte pulla en contra de algunas páginas de chismes. Asimismo, reiteró una vez más que nunca ha tenido una relación sentimental con este.

“Hace cinco años, con Matías en las piernas, te estábamos celebrando los 29 años. Hoy ya son 34, ¿en qué momento?. Te conozco desde tus 22 años, más o menos”, indicó Carolina Cruz inicialmente.

Luego, añadió: “Nuestra amistad supera cualquier chisme y situación. Te amo, mozo eterno. Perdón, digo baby. Fabio Starita, que seas más feliz de lo que ya eres, Dios te cuide siempre. Gracias por estar”.

Las especulaciones sobre una supuesta relación amorosa entre Starita y la empresaria vallecaucana comenzaron desde hace años. Incluso, los rumores circularon mientras estaba casada con Lincoln Palomeque.

Carolina Cruz no cierra las puertas al amor

Hace unos días, la exreina de belleza habilitó la caja de interrogantes para interactuar un poco con todos sus seguidores, quienes le preguntaron si quiere volver a enamorarse.

Carolina Cruz no tuvo ningún tipo de inconveniente en responder estas interrogantes y aseguró que no está saliendo con nadie en la actualidad. Sin embargo, puntualizó que no ha cerrado las puertas de su corazón.

“Obvio, sí estoy dispuesta a volverme a enamorar. En algún momento va a tener que pasar, ya sea pronto o después, por este lado o por el lado de allá. Lo importante es tener la madurez para manejarlo y listo”, precisó.

La presentadora de Caracol Televisión no desaprovechó la dinámica para referirse una vez más al papel que tienen los hijos en medio de una separación.

“Creo que es fundamental la honestidad, la sinceridad y la verdad. Creo que hablar con respeto, amor y, sobre todo, honestidad, siempre será más fácil que cualquier otra decisión”, enfatizó la modelo, que recibió decenas de elogios y halagos.