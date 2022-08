Carolina Cruz mostró su nuevo tatuaje; sus seguidores se preguntan por el significado

Carolina Cruz es una de las mujeres más populares en la farándula colombiana. La presentadora, modelo y empresaria cuenta con una comunidad de más de 7,3 millones de seguidores en Instagram, donde revela algunos detalles sobre su vida profesional y personal.

En una reciente publicación, Carolina Cruz sorprendió a sus millones de fanáticos en redes sociales con las primeras imágenes de su más reciente tatuaje. Adicionalmente, la presentadora también compartió algunos detalles del proceso.

A ritmo de la canción Agosto, de Bad Bunny, Carolina Cruz posteó un reel donde muestra el paso a paso mediante el cual le realizaron su nuevo tatuaje. Hasta el momento, el video acumula más de 25.000 ‘Me gusta’ y ha recibido más de 200 comentarios.

A principios de agosto, la presentadora preguntó a sus seguidores sobre qué opciones de tatuaje le recomendaban. Para ello, limitó el cuestionario a dos opciones: un rosario o camándula en su brazo, o un diseño compuesto por la luna, el sol y las estrellas, el cual podría ser plasmado cerca de su entrepierna.

Finalmente, Carolina Cruz optó por la segunda opción, por lo que acudió a su tatuador de confianza para plasmar la creativa imagen en su piel. La presentadora mostró detalles del proceso en sus redes sociales, además, acompañó la publicación con una canción que menciona las estrellas y la luna, protagonistas de su nuevo tatuaje.

“Uno más para @carolinacruzosorio a quien le debo un montón por el reconocimiento que le ha dado a mi trabajo y por el que muchos de ustedes han llegado a mí. ¡Mil gracias como siempre!”, escribió eD Gómez, el artista que tatuó a Carolina Cruz.

Por su parte, la presentadora respondió en la sección de comentarios diciendo: “¡No pensaría jamás en alguien más! Me casé contigo, eres el mejor… para mí”.

Los seguidores de Carolina Cruz en Instagram también reaccionaron a su nuevo tatuaje y le enviaron numerosos mensajes a través de la sección de comentarios.

“Hermoso, pero cómo hace si ella dice que le teme a las agujas”; “Yo quiero uno”; “Quedó espectacular”; “Hermosa como siempre, Carito”; “¡Me Encantaaaa!”; “Qué bello... con ese abdomen sí vale la pena .. .se ve súper”; Me encantó, superdelicado. De todo mi gusto... Qué bien tener presente el Autor. Disfrútalo”; “¿Qué significa, por favor?”, dicen algunos de los comentarios destacados.

Carolina Cruz cuenta si tiene otra hija en Estados Unidos y dice quién es

Mediante las historias de Instagram, la exreina de belleza publicó algunos de los mejores momentos del paseo y mostró que visitó, junto a sus dos hijos, Matías y Salvador, los parques más importantes de la ciudad de Orlando.

“Porque ustedes lo pidieron, casi me caigo como un sapo a la piscina. Me alegro que les haya gustado el video. Casi dejo botado a Matías del susto que me dio. No sé cómo no boté el teléfono celular y alcancé a grabar. Muy dentro de mí sabía que eso iba a pasar”, afirmó Cruz luego de vivir una divertida anécdota con su hijo mayor, en la que un animal se les acercó demasiado.

Tras el viaje a la nación norteamericana, la empresaria vallecaucana regresó a Bogotá y habilitó la caja de interrogantes para interactuar con sus fanáticos en Instagram.

La modelo, sin embargo, tuvo que aclarar un tema en medio de la dinámica y aseguró que no tiene ninguna hija en Estados Unidos, y puntualizando que Matías y Salvador son sus únicos herederos (hasta el momento).

“Aquí hay una mala información. Yo no tengo ninguna hija, tengo dos hijos: Matías, de 5 años, y Salvador, el cual tiene año y medio”, fue lo primero que manifestó Carolina Cruz en Instagram.

Luego, la presentadora de Caracol Televisión añadió: “Gaby, seguramente, la confunden y dicen que es mi hija, porque se parece mucho a mí. No obstante, es mi sobrina. Ella es la hija de mi hermano”.

Cabe recordar que la reconocida modelo ha manifestado en repetidas oportunidades que considera a la adolescente como su alma gemela, debido a que siempre han tenido una conexión especial.