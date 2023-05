Lorelei Tarón, esposa de Falcao, enamora a sus seguidores presumiendo su barriguita de embarazo

El mundo entero quedó con la boca abierta cuando la cantante argentina Lorelei Tarón y su esposo, el futbolista colombiano Falcao García, anunciaron a todos sus seguidores que están en la espera de su quinto hijo, completando así una de las familias más grandes de la farándula internacional y alegrando los corazones de sus fans, pues ellos han recibido la noticia con bombos y platillos.

A partir de ese momento, tanto Lorelei como Falcao y sus cuatro retoños se empezaron a preparar para la llegada del quinto miembro, de quien aún no han dado mayores detalles, pues la argentina y el colombiano no han anunciado oficialmente el sexo del bebé, sin embargo, a Tarón ya se le fue una publicación que borró de forma rápida donde afirmaba que estaban felices de tener a una “bella” en la familia.

Radamel Falcao y Lorelei Tarón - Foto: Cuenta de Instagram @falcao

De ser cierto que la cantante está esperando una niña, sería la cuarta en la familia y acompañaría a sus hermanas Dominique, Desirée y Annette, las primeras tres hijas del futbolista. Ahora, puede que haya una posibilidad remota de que nazca un niño y este sería la compañía del único hijo varón de la pareja, Jedidiah, quien hace pocos días deslumbró a los seguidores de su papá con una elección muy cuestionable para el delantero de la Selección Colombia.

Mientras los dos estaban jugando fútbol, Lorelei le preguntó al chiquillo qué prefería ser, si goleador o arquero, quien sin pensarlo gritó que él quería ser guardameta, pues no le interesaba en lo absoluto patear la pelota, sino atajarla para que no entre en el arco. El samario de inmediato lo negó, hizo pataleta, pateó la pelota fuerte para hacer goles y así mostrarle a su hijo que es mejor ser delantero, pero el pequeño no cedió y siguió firme en su decisión.

Falcao y Lorelei con sus cuatro hijos. Foto: Instagram @loreleitaron. - Foto: Foto: Instagram @loreleitaron.

Estos momentos familiares llenan de energía a la argentina, quien ya es toda una experta en llevar a cabo de una forma saludable sus embarazos y en este se ha permitido estar mucho más en forma para así afrontar un nuevo parto. En su perfil oficial de Instagram publicó un video en el que se le ve muy activa haciendo ejercicio, especialmente practicando una rutina de pierna.

Entre sentadillas y zumos, Lorelei mostró que tiene mucha resistencia para aguantar su peso y el de su bebé, además, después de grabarse de frente se hizo de perfil para dejar ver la prominente barriga que ya tiene y que anuncia que la hora de que su quinto hijo llegue al mundo está cada vez más cerca.

“Vamos baby 💪🏻🤰❤️ #love #motheroffive #gym #blessed”, fue la frase con la que Lorelei acompañó su publicación, que ya cuenta con centenares de likes y algunos comentarios como: “Mujer valiente 👏 Dios te bendiga”, “Excelente, mi bebé ya nació el 5 de Mayo aquí en España, ¡ojalá muy pronto nos volvamos a ver! Bendiciones para toda la familia 🧎🏻‍♀️🙏🏻🙌🏼”, “Eres un ser humano muy lindo”, “JESÚS 🙏🙏🙏”, entre otros.

Pero no todo ha sido color de rosa en la vida de Lorelei y Falcao. En medio de una entrevista con SEMANA, la cantante le contó a esta casa periodística que hace un tiempo estaban buscando su quinto hijo con Falcao, pero antes de este sueño hecho realidad pasaron por una dura prueba al sufrir una pérdida.

La argentina muestra con orgullo su barriga - Foto: Instagram: Lorelei Tarón

“Con Dios hemos salido adelante. Hemos tenido muchos momentos difíciles porque la vida es así, entendemos que todo tiene un propósito. Nosotros perdimos un bebé y sé que también era el propósito de Dios. Fue difícil y decidí hablarlo con muchas mujeres. De hecho, tenemos un grupo que se llama Power Girl, con mujeres en todo el mundo. Además, tengo amigas que han perdido cuatro veces el bebé. No es fácil, pero tener a Dios te ayuda a sobrellevar más este tipo de cosas, nada en la vida es casualidad. Yo había tenido cuatro embarazos super buenos, no tuve problemas con ninguno y cuando me pasó esto no lo entendía”, contó Lorelei.