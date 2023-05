La faceta más tierna de Falcao: las fotos con su familia que conmueven a sus seguidores

Falcao García más conocido como el Tigre es un reconocido jugador de fútbol profesional colombiano. El deportista se ha caracterizado porque siempre ha demostrado lo unido que es a su familia, también ha destacado la importancia que tiene para él los hijos, su esposa y el concepto de matrimonio que hoy se ha desdibujado para algunos.

Recientemente, él y su pareja la cantante de música cristiana Lorelei Tarón anunciaron que estaban esperando al que se convertiría en su quinto hijo, ya que la pareja ya tiene cuatro hijos Dominique, Desirée, Annette y Jedediah.

Luego de Lorelei y Falcao anunciaran que esperaban a su quinto hijo, los ojos de sus seguidores y de la prensa han estado muy pendientes de los últimos movimientos y de sus últimas publicaciones en redes sociales con el fin de conocer detalles íntimos de la llegada de este nuevo bebé.

Recientemente, la artista argentina compartió unas fotografías por medio de su cuenta personal en Instagram en donde se le ve acompañada de su esposo y sus hijos, luciendo su hermoso embarazo. La pareja y sus hijos se encontraban en un aeropuerto quizá para emprender un viaje en familia. En las imágenes se les ve el amor y la unión que tienen.

Falcao ha demostrado mantener una familia sólida y unida. - Foto: Instagram: Publicación del 24 de diciembre de loreleitaron

En medio de la publicación la cantante confirmó que salió un viaje imprevisto en la que ella, sus hijos y su esposo tuvieron que alistar maleta en cuestión de pocos minutos.

La primera fotografía de carrete compartido por Tarón es a modo de selfi y fue tomada por Lorelei, en ella se ve a los cuatro hijos bastante sonrientes y de fondo se ve a Falcao quien señala la cámara; seguida de esta, se ve otra tierna instantánea en la que el tigre’tiene a Jedediah alzado en sus brazos; seguido es una foto de Lorelei dándole un amoroso beso al niño.

- Foto: instagram falcao

Luego la cantante compartió una foto del avance de su embarazo, donde solo se le ve su barriga. Ella luce un vestido gris ceñido a su cuerpo que la hace ver natural, a la moda y cómoda. Posteriormente, aparecen sus hijas camino al avión, luego el único varón nuevamente se roba toda la atención con una fotografía en la que tiene sus manos en la boca.

Para finalizar aparece una de las hijas de la pareja leyendo un libro mientras espera en el aeropuerto y luego otra de ellas pintándose los labios.

Los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, allí la mayoría destacan la hermosa familia que ha conformado esta pareja y el ejemplo que son en medio de una sociedad que ya no cree en el mismo concepto de familia.

“Familia hermosa; el combo más bello; familia perfecta; están gigantes esos niños; no sabe uno cuál es el más bonito; una familia de admirar; la familia que todos desean; la prueba de la felicidad; no me imagino cuando llegue ese quinto bebé”, comentan los seguidores de la pareja.

En medio de una entrevista con SEMANA, la cantante le contó a esta casa periodística que hace un tiempo estaban buscando su quinto hijo con Falcao, pero antes de este sueño hecho realidad pasaron por una dura prueba al sufrir una perdida.

“Con Dios hemos salido adelante. Hemos tenido muchos momentos difíciles porque la vida es así, entendemos que todo tiene un propósito. Nosotros perdimos un bebé y sé que también era el propósito de Dios. Fue difícil y decidí hablarlo con muchas mujeres. De hecho, tenemos un grupo que se llama Power Girl, con mujeres en todo el mundo. Además, tengo amigas que han perdido cuatro veces el bebé. No es fácil, pero tener a Dios te ayuda a sobrellevar más este tipo de cosas, nada en la vida es casualidad. Yo había tenido cuatro embarazos super buenos, no tuve problemas con ninguno y cuando me pasó esto no lo entendía”, contó Lorelei.