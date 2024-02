Lorna Cepeda, actriz de ‘Betty la fea’, prende las alarmas tras inesperado anuncio

View this post on Instagram

“Le voy a preguntar porque no me acuerdo ya. Es que no me acuerdo” , comentó la colombiana, recibiendo un poco de presión de la periodista: “Pregúntale ya rapidito a ver si te responde”.

“Me dijo que sí, que si no me acuerdo, me están regañando. Claro que sí me acuerdo, obvio, ya yo te dije que sí”, cerró la intérprete con un toque de humor.