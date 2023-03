Mabel Cartagena contó el desagradable error que cometió por culpa de un descuido: “Soy inmune a todo”

Mabel Cartagena es una de las presentadoras más recordadas de la televisión nacional. Durante varios años esta mujer, nacida en Bucaramanga, pero criada en Barranquilla, se ha desempeñado como conductora de programas del entretenimiento como Día a Día, Muy buenos días y El Lavadero, en el último logró tener mayor reconocimiento por parte de los televidentes.

La bumanguesa no solo se ha dedicado a la presentación, sino que también se ha desempeñado como comentarista radial y como empresaria, pues cuenta con más de una marca de productos de belleza y moda.

Mabel Cartagena, creadora de contenidos. - Foto: Instagram

Hace poco la también empresaria decidió dar a conocer cuánto ganaba en este programa de chismes y su respuesta sorprendió a muchos televidentes: “En ‘El Lavadero’, gané $ 3′200.000, pero sé que hay personas que ganaban 20 millones, incluso más”.

Más allá de su vida profesional y cómo se gana la vida esa famosa, uno de los aspectos que más resaltan de la vida privada de la presentadora es su familia. Mabel está casada desde el 2009 con Sebastián Decoud, un tenista argentino con el que tuvo a sus dos hijos Mateo y Luca, y también por el cual Cartagena dejó su posición en El Lavadero con el fin de acompañar a su pareja en torneos deportivos.

Mabel Cartagena y su esposo Sebastián Decoud. - Foto: Cuenta de Instagram @flakycartagena

Actualmente, la presentadora se ha dedicado a las redes sociales como creadora de contenido y allí ha decidido mostrar los detalles de su vida privada al lado de su familia.

Pues bien, a través de su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, Mabel decidió hablar hace poco sobre una “asquerosa” situación que vivió en su casa y todo por cuenta de un descuido propio, quien es conocida por ser una “loca de la limpieza” e incluso en sus redes sociales, además de subir contenido de diversos temas, también da tips de aseo para el hogar. Es por esto que su anécdota ha causado tanta sorpresa, además de desagrado entre los usuarios.

“Esta mañana, a las 5 de la mañana, total oscuridad, hasta pelos tiene esta vaina, me he ‘zampado’ este cepillo de dientes en la boca y me lavé la boca con este cepillo de dientes. Vamos a hacer un recorderis de qué limpié con lo que me lavé los dientes accidentalmente esta madrugada”, señaló la famosa con cara de desagrado.

Mabel Cartagena. - Foto: Instagram @flakycartagena

Luego de esto, Cartagena señaló que se confundió de cepillo y usó uno con el que había lavado el lavamanos y hasta los zapatos: “Chicos, vea ya, ni cerdas tiene esta vaina, ya toca es cambiarlo, porque hasta la suela de los zapatos limpio yo con esto, mira esto, mira el pelero, y luego, ¿qué hago? ‘Zuácate’, cepillo, pra, pra, pra, mira esto, me lo metí en la boca, me lo metí hasta el fondo de la boca, o sea, no lo puedo creer, yo, esto, no, ya después de esto yo soy inmune a todo, ya aquí no entra nada”, concluyó en su video.

Mabel Cartagena no tiene huellas dactilares: ¿qué enfermedad padece?

Esta vez, Cartagena captó la audiencia de sus seguidores al revelar por qué no tiene huellas dactilares. La barranquillera explicó que se debe a una enfermedad cutánea, la cual genera una sequedad excesiva en la piel de sus manos, provocando incluso que se caiga a menudo. Señaló, además, que debido a esta afección su piel es muy sensible, por lo que cuando entra en contacto con algunos tipos de materiales se producen estas reacciones.

Mabel Cartagena. - Foto: Captura de video Instagram Mabel Cartagena

Mediante una historia de Instagram, Cartagena indicó: “Les voy a mostrar algo, pero por favor no me regañen, ya sé todo lo que me van a decir (...) Hablando en serio, esto es una alergia que me da y, por ejemplo, ahorita que estuve en San Andrés a mí el mar me alborota la dermatitis y se me descarapela la piel”.

Por esta condición cutánea, la presentadora les explicó a sus 1,6 millones de seguidores que tiene un certificado de huellas dactilares, pues no puede tramitar el registro biométrico.