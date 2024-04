Madre de La Segura pide que tomen radical decisión sobre su hija en ‘La casa de los famosos’: “No vale la pena”

Madre de La Segura pidió que saquen a su hija de ‘La casa de los famosos’

“La verdad por temas de salud me encantaría que Natalia pudiera ir a Miami a hacerse bloqueo porque, si ustedes estuvieron el 24/7 o por si no saben, ella tuvo en estos días una recaída muy fuerte del dolor y dijo que era necesario irse para Miami, porque solamente allá le hacen el bloqueo que le sirve a ella. No quería ir, porque obviamente no podía y volver porque con el reality de RCN no se podía. Entonces, sería bueno que más bien ella saliera, pensara en su salud, se hiciera su bloqueo y estuviera bien”, aclaró.