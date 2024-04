Mamá de La Segura estalló contra Julián Trujillo por “atacar” a su hija en ‘La casa de los famosos’

Según el actor, ella y su amiga Karen Sevillano “son las más peligrosas” dentro de la competencia, debido a la manera en la que se refieren a los participantes que no están de acuerdo o no apoyan sus estrategias, sus alianzas o cualquier idea que tienen.

“Una cosa es tirar chisme y otra es tirar cizaña, aquí todo se justifica porque estamos en un reality”, dijo visiblemente molesto el actor a La Segura, que intentó defenderse a toda costa señalándolo de “manipulador” porque, según ella, actúa bajo perfil hablando mal de otras personas a sus espaldas. “¿Qué me dices de ti? Que nos señalaste de hacer complot y eres el más estratega de toda la casa” , comentó.

Del mismo modo, la joven le dijo que en varias oportunidades se ha inventado cosas sobre ellas, únicamente para generar escenarios de problemas donde no los hay: “El día de los platos te inventaste un escenario por cuatro platos, gritaste por cuatro platos”, le recordó.

“Yo no voy a poner adjetivos a lo que voy a hablar porque no me interesa, pero quiero que entiendas que haces cosas que a veces ni nos damos cuenta, estás muy parada en ti, bájate del yo”, concluyó el actor que se ha convertido en uno de los mayores rivales de las creadoras de contenido.