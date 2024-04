Nanis Ochoa no se quedó callada y reaccionó al ver que no expulsaron a Tania Valencia de ‘La casa de los famosos’: “Qué bonito”

“ Muy afectada porque es como si me hubieran arrebatado un sueño. Creo que no hice algo tan grave para merecer esto. Siempre traté de llegar con mucho amor, diciéndole a las niñas que se arreglaran que estábamos en televisión ”, señaló, mientras lloraba.

De igual manera, Nanis Ochoa sí fue clara en que sintió que fueron muy rudos con ella y la sacaron de una manera dura, ya que esperaba más delicadeza con estas acciones. “No me pareció nada trascendental para que fueran así conmigo, fue en seco, me hubieran podido poner en la placa de nominados. Me hubiera gustado que me trataran con delicadeza y respeto, pero siento que me echaron como un perro”, comentó entre lágrimas.