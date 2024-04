Nanis Ochoa reacciona en público a su expulsión de ‘La casa de los famosos’ y confiesa por qué la echaron tan rápido

“Nanis, ayer entraste a mi casa elegida por el público, pero rompiste una regla. Diste información del exterior. No una sola vez, sino en varias oportunidades. Esto, como te lo había dicho, trae consecuencias”, indicó inicialmente El Jefe.

“Más adelante les digo los dos momentos que me dijo el canal que había dicho algo del exterior y lo debatimos. Los quiero, gracias por el apoyo”, fue el mensaje que escribió la actriz para acompañar una de las historias que subió.

Los videos que exponen a Nanis Ochoa

“De pronto ustedes ya llevan mucho tiempo acá y con muchas cosas del pasado, pero es una conversación que yo siento y, veía desde afuera, como que todo se centra otra vez acá. O sea, no, estamos haciendo un juego, si no se puede como avanzar de pronto, entonces no hagamos nada”, precisó la modelo en ese momento.