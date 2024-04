Sebastián Gutiérrez revela en SEMANA su favorito para ganar ‘La casa de los famosos’; y con quiénes no logró ‘conectar’ en el reality

Luego de esta experiencia, el actor de la telenovela Rigo reveló en SEMANA quiénes fueron esos compañeros que más le brindaron su apoyo dentro de la competencia, y con qué participante no logró ‘conectar’, aunque eso no signifique enemistad.

Asimismo, destacó los consejos positivos que le daban, tal como lo hizo Miguel Melfi, a quien describió como “un pilar que siempre me empujaba hacia adelante, a no parar. ‘Culotauro’ también lo hizo. Di con unas conexiones muy profundas y especiales que me ayudaron a llevar el proceso de una mejor manera y no sentirme juzgado, sino comprendido”.