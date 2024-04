Concierto de Feid: filtran supuesto truco para recortar tiempo en la fila virtual de boletas

¿Cuándo y por dónde se pueden comprar las boletas para el concierto de Feid en Bogotá?

En Bogotá, por su parte, la preventa de las boletas llegó este martes, 9 de abril, para las tarjetas CMR y Débito Mastercard del Banco Falabella, desde las 10:00 A.M. por Taquilla Live.

Es verdad lo que decían, ya pude ver precios para ver a Feid 😍😍😍 OJO, mientras estén en la fila presionen la tecla ctrl + w varias veces, y la pagina empieza a saltar puestos. Me ahorré como 50 minutos haciendo eso. Compartan 🙏🏻💚 pic.twitter.com/aJEKO4Vdod

Sin embargo, vale la pena mencionar que esta práctica no es precisamente una recomendación propia del portal oficial de ventas de la boletería para los conciertos de Feid en Colombia, por lo que no se garantiza si realmente funciona o no, más allá de la experiencia que compartió el usuario por X, captando rápidamente la atención de los amantes de quien sería la actual pareja de Karol G, otra artista que recientemente hizo vibrar Bogotá con sus espectaculares shows que se llevaron a cabo el pasado 5 y 6 de abril.