Aida Victoria salió del país rumbo a Europa y puso la cara a las acusaciones por supuestamente huir tras ser condenada

El Tribunal, además de dejar en pie la condena, aumentó la misma a 13 años y 10 meses de prisión, y le quitó el beneficio de la casa por cárcel. Sin embargo, la creadora de contenido por el momento no será capturada, ya que el caso no ha finalizado debido a que el abogado Miguel Ángel del Río, apoderado de Aida Victoria, presentó un recurso y todavía hay esperanza para ella.

No obstante, Aida siempre se ha caracterizado por ser una mujer que le intenta poner la mejor cara a las situaciones adversas que se presentan en la vida y, por supuesto, esta ocasión no iba a ser la excepción. La joven actualmente se encuentra en París, Francia, disfrutando de algunos días de viaje junto a una de sus amigas.

¿Podía salir del país?

Un usuario en Instagram no dudó en preguntarle a Aida Merlano si ella podía salir del país, pese al lío judicial que tiene actualmente en su contra. “Anda, ¿y no que no podías salir del país?”, escribió. Como es normal en la influencer, ella no dudó en responder, aunque en un principio lo hizo de manera sarcástica: “Nene, fue porque tengo una cita directamente con el Papa”.