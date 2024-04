Aida Victoria Merlano preocupa a sus seguidores tras romper en llanto por condena en su contra: “Tengo mucho miedo”

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la sentencia en contra de la instagramer y, además, incrementó la condena y le quitó el beneficio de la casa por cárcel. Ahora, deberá pagar 13 años y 10 meses de prisión, aunque no será capturada hasta que su caso se cierre de manera definitiva. Su defensa presentó un recurso y todavía hay esperanza para ella.

A esto también se le suma un inconveniente que está teniendo con la Dian en Barranquilla. Aida Victoria reveló hace algunos días que le embargaron las cuentas por una razón que ni siquiera ella conoce. Se percató de esto después de evidenciar que no contaba con dinero, por lo que de inmediato se comunicó con su equipo legal que le confirmó que, según ella, todo estaba en regla.

Aida Victoria y el video llorando

La influencer no pasa por sus mejores días, varios problemas se le han acumulado y así lo ha dejado saber a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores. Pese a que siempre intenta mostrar su mejor cara y actitud, Aida Victoria generó preocupación entre sus seguidores tras publicar un video llorando.

Por medio de sus historias, la creadora de contenido fue clara advirtiendo, entre lágrimas, que tiene varios sentimientos encontrados debido a las situaciones por las que está atravesando, las mismas que no le han dejado tener la mejor actitud en el último tiempo.

“Yo hoy no he dado para pararme de la cama, básicamente porque tengo mucho miedo y siento que la incertidumbre me desborda”, manifestó en el video.