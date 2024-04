Sebastián Gutiérrez contó en SEMANA cómo va su proceso contra la ansiedad tras su participación en ‘La casa de los famosos’

“Es complicado, por más de que uno esté seguro de muchas cosas, a veces la embarras, eres imprudente, a veces tienes días malos en los que no se puede pensar de una mejor manera. Y está el hecho de vivir constantemente en la paranoia y no saber si te están hablando normal o como parte de una estrategia”, dijo.

“Fue muy lindo, muy especial porque el mayor tema que probablemente vivimos todos es que no sabemos cómo están los de uno y es muy frustrante no saber si todo está bien o si ha pasado algo, hay muchas cosas y la mente tiene mucho tiempo para pensar. Entonces, escuchar voces familiares, saber que están bien, que te están apoyando, eso es muy importante”, agregó.

“Di con unas conexiones muy profundas y especiales que me ayudaron a llevar el proceso de una mejor manera y no sentirme juzgado, sino comprendido”, precisó. También indicó que se siente tranquilo por lo que alcanzó a vivir. “Al final somos figuras públicas que están allí, pero cada uno tiene su trabajo, su familia... Me parece que es un riesgo demasiado grande de que se malinterpreten las cosas y en cuanto a la salud mental. Creo que mi proceso ya lo viví completo”, expresó.

“Hago un llamado a quitarles el poder a estos asuntos y a buscar ayuda profesional. Yo me negué durante mucho tiempo a buscar ayuda con psicólogo o psiquiatra, porque era de ese segmento que lo ve como: ‘yo no estoy loco, no estoy loco’. Y efectivamente, las personas que vivimos con depresión y ansiedad no estamos locos”.