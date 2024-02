Majida Issa recordó ‘escena de película’ que vivió con un tiburón; aseguró que le habló ‘telepáticamente’

Majida Issa es una de las actrices más queridas y reconocidas en Colombia. A lo largo de su trayectoria, se ha ganado la admiración de la audiencia gracias a sus actuaciones, interpretando diferentes personajes, siendo protagonista, antagonista y hasta cantante, exponiendo su versatilidad y talento frente a los espectadores no solo en la pantalla chica, también en teatro.

Uno de sus personajes más recordados es el de La Diabla en la producción Sin senos no hay paraíso; sin embargo, la nacida en San Andrés se ha destacado en otros exitosos proyectos como La ronca de oro; El cartel de los sapos; La Guzmán; A corazón abierto; Amor sincero; Lady, la vendedora de rosas, y más, construyendo una hoja de vida bastante sólida.

“Me meto a una playa y empiezo a ver que en la orilla la gente hace como señas y los guardacostas estaban ahí” , recordó la famosa, pero ella no entendía lo que estaba pasando, así que decidió seguir disfrutando del mar. “De repente veo la aleta del tiburón. Gritaban que no se muevan, ‘stay, stay’, la gritería en español y en inglés”.

En ese momento, Majida Issa mencionó que utilizó un mecanismo de defensa de no creer que, por fortuna, se convirtió en una divertida anécdota. “Venía nadando hacia mí y mi reacción fue la cosa menos esperada. Yo me puse a hablar con el tiburón: ‘yo sé que estoy en tu casa, es tu terreno, yo no te voy a hacer daño’”, agregó.