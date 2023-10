Maluma reveló detalles de su amistad con Marc Anthony: “pagó mi fiesta de cumpleaños”

¿Sí se casa o no? Maluma aclaró a sus seguidores qué hay detrás de los rumores de supuesto matrimonio

Maluma reveló cómo conoció a Marc Anthony

“He sido fan de él desde niño, mis padres me criaron con su música. Un día me dijeron que él quería conocerme, él estaba viviendo en Miami y yo también estaba por Florida. De repente recibí un mensaje de texto que decía: ‘Hey, bro, ven un rato a mi casa’, y yo quedé como ‘¿Qué? ¿Eres Marc? Ok, está bien”. rememoró Maluma.