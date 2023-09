Muy enojado: Así reaccionó Maluma luego de que una fan intentara besarlo a la fuerza

Fanática intenta besar a Maluma

Opiniones de los cibernautas

“Está bien, que sea un artista no le da derecho a ser besado sin querer”, “Él no necesita figurar; antes de dejaba pero las fans creen que ahora que él es súper famoso pueden hacerlo, pero si es una falta de respeto, solo que son ellos quienes deben colocar los límites siempre”, “Hay personas que son muy pasada, que sea una figura pública no quiere decir que le puedan hacer lo que se les de la gana” y “El que sea fan no quiere decir que tenga que dejarse hacer lo que quieran. No le gustó y punto, hay que respetar, me parece bien lo que hizo”, son algunas de las opiniones de apoyo que recibió Maluma.

Sin embargo, muchos otros rechazaron su forma de reaccionar, pues consideraron que su comportamiento con la fanática no fue el adecuado: “Tan sobrado como siempre, me cae muy mal, se cree lo máximo y lo peor es que se debe a un público. No era la forma de expresarse, hágalo de manera cordial. Que tipo tan prepotente”, “Él es de lo más prepotente con los fans, con los adultos y los niños, me consta. No camina, levita”, “A Maluma no le gustan los fans, le aterran, siempre está fingiendo ante las cámaras” y “Tan engreído, si no fuera por las fans no sería nadie”, fueron algunas de las opiniones en contraste.