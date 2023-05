Manuela Gómez está feliz porque una cantante famosa la empezó a seguir en redes, ¿de quién se trata?

Manuela Gómez es una de las mujeres más polémicas de Colombia y ha estado en el foco de los televidentes y cibernautas nacionales desde que participó en el reality Protagonistas de Nuestra Tele, del Canal RCN. Desde dicho show mostró su carácter fuerte y eso le adjudicó muchos seguidores, pero también muchos detractores, quienes están muy pendientes de todos sus movimientos para opinar sobre su vida.

Luego de su participación en el reality y con su presencia en otros programas televisivos, Manuela ha seguido forjando esa personalidad fuerte y muy directa, que no le teme al qué dirán y siempre defiende sus principios sin importar frente a quien esté. Además, también se ha involucrado en algunas peleas con otros famosos por este tipo de actitudes, entre ellas una de las más conocidas fue su desencuentro con la DJ Marcela Reyes, con quien se reconcilió hace pocos meses cuando las dos estuvieron juntas en Survivor.

Marcela y Manuela ya son amigas de nuevo. Foto: Instagram @manuelagomezfranco1. - Foto: Foto: Instagram @manuelagomezfranco1.

Hoy en día, Manuela y Marcela son dos mejores amigas que no solo se acompañan en sus cumpleaños y eventos especiales, sino que incluso trabajan juntas en contenidos fitness en las redes sociales, siendo la DJ paisa la que está aconsejando a la empresaria a bajar de peso con una alimentación particular y un estilo de vida más saludable, asunto que ha tenido una pequeña pausa debido a la recuperación que adelanta Reyes luego de su última cirugía de glúteos para retirar los biopolímeros que la aquejan.

Pero a pesar de esto, Manuela sigue muy activa en las redes sociales y hace pocas horas la paisa se llevó una gran sorpresa, pues una de las cantantes colombianas más cotizadas a nivel mundial la empezó a seguir en su perfil de Instagram, algo que Gómez jamás se esperó, pues dicha artista es una musa de inspiración para ella y que sea la misma diva del reguetón la que esté interesada en su contenido la honra y la llena de orgullo.

Así se veían Sara y Manuela cuando participaron en Protagonistas de Nuestra Tele. Foto: Twitter @diliarlozano. - Foto: Foto: Twitter @diliarlozano.

Se trata de la paisa Karol G, quien desde que lanzó su último álbum ‘Mañana será bonito’ ha disparado su carrera a lo más alto de la industria, siendo apetecida por las grandes publicaciones editoriales de moda en el mundo y cuya euforia del público fue tan grande que la cantante tuvo que retractarse de haberse retirado de los escenarios para programar su próximo tour, que llegará a su ciudad natal a finales de 2023.

Karol G revela las estrategias que tenía en el pasado para que la contrataran - Foto: Cuenta de Instagram @karolg

Para Manuela esto es un sueño hecho realidad, pues ella misma ha reconocido que varios de los productos que vende a través de sus plataformas han sido inspirados por los colores, aromas, y texturas que la intérprete de Amargura ha adoptado dentro de su imagen, una de las más copiadas en el mundo por sus fans, pues solo Taylor Swift había hecho que sus fans se disfrazaran para sus shows y la paisa también lo hizo.

“Buenos días mis amores, hoy me levanté súper contenta… Justamente ayer estábamos en la casa de Marcela Reyes, compartiendo y estábamos hablando de Karol G y ella me siguió, o sea, el poder de la mente es muy berraca… Me siguió Karol G, o sea, estoy toda emocionada, contenta, eufórica porque Karol G me acaba de seguir”, relató Manuela en sus historias de Instagram.

“Quiero contarles que muchos de los colores de mis matizantes yo los hice por ella, porque ella se ponía esos colores en el cabello, porque estaban de moda, entonces yo quería seguir adelante con mi emprendimiento sacando estos colores y entonces para mí es algo súper emocionante que Karol G me siga porque siempre la he seguido, la he admirado… Siempre he pensado qué chévere llegar como a ella para que no maltrate su cabello tinturándose ni nada, sino que me diera la oportunidad de mostrarle mis productos que son muy buenos”, añadió la empresaria en su emotiva publicación.