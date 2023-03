“No puedo ni conmigo misma”, Manuela Gómez aclara si planea ser mamá

Manuela Gómez es una de las famosas más polémicas de la farándula nacional. Desde que se dio a conocer en el reality Protagonistas de Nuestra Tele en 2013, su presencia siempre fue sinónimo de discordia y pelea donde quiera que vaya, protagonizando escándalos con otras luminarias de la televisión y las redes sociales, que de cierta forma la mantienen vigente en el radar de los colombianos.

La paisa sabe muy bien que su fama también le ayuda en sus emprendimientos como empresaria y Dj, por eso siempre intenta estar muy conectada con los seguidores de sus redes oficiales, más que todo en Instagram, donde hace dinámicas para que sus fans la sientan más cercana y conozcan un poco más de us vida y su personalidad.

Así se veían Sara y Manuela cuando participaron en Protagonistas de Nuestra Tele. Foto: Twitter @diliarlozano. - Foto: Foto: Twitter @diliarlozano.

En uno de los últimos juegos que hizo con las famosas preguntas en las historias, Manuela respondió todo tipo de cuestiones, desde las opiniones que tiene sobre otras famosas igual de mediáticas a ella, hasta asuntos de su intimidad como su concesión hacia la maternidad, tema muy recurrente entre las famosas, pues hay un boom de futuras mamás este 2023.

La pregunta en cuestión fue la siguiente: “¿si tuvieras la opción de adoptar un bebé, lo harías o preferirías tú misma tenerlo?”, pregunta que puso a pensar a la influencer durante unos segundos mientras iba en un vehículo a cumplir uno de sus compromisos laborales.

Después de articular los pensamientos que le generó esta incógnita, Manuela se despachó de la forma que mejor sabe hacerlo: honesta y directa: “La verdad no sé. O sea, yo soy adoptada y no sé si preferiría tenerlo o adoptarlo. En este momento de mi vida la decisión es no tener hijos, pero como la vida puede cambiar de un momento a otro, uno no sabe lo que pueda pasar, pero por decisión propia por ahora no quiero hijos”, respondió la paisa.

Sin embargo, Gómez no paró ahí y añadió una frase que volvió a generar un revuelo en las cuentas que compartieron el video, como Chismes. “O sea, no puedo conmigo misma, hijuepucha, no me he terminado de criar… No soy capaz con un hijo todavía”, fueron las palabras polémicas de Manuela.

Manuela Gómez - Foto: Survivor: la isla de los famosos

De inmediato los cibernautas aprovecharon la sección de comentarios para opinar sobre lo dicho por la paisa, algunos apoyando sus pensamientos y otros atinando a decirle que por favor se mantenga en su posición de no convertirse en mamá.

“Bien pensado un hijo es mucha responsabilidad”, “Muy responsable 👏”, “Total, a duras penas se sostiene uno😂”, “¿Y esta por qué es que se volvió famosa otra vez?”, “Mejor que no se reproduzcan estos especímenes. 😂😂”, “Eso de adoptar es muy 🙈 la mayoría de adoptados traen problemas graves sicológicos y se convierten en un dolor de cabeza”, “Muy responsable y se le respeta su decisión”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

Así pues, Manuela dejó muy claro que la maternidad no es un proyecto que esté en sus planes en su futuro inmediato y tampoco sabe si seguiría el ejemplo de sus padres cuando la adoptaron a ella, lo que sí está claro es que la paisa lo pensará dos veces antes de volver a aceptar el reto de participar en un reality con en el que estuvo hace varias semanas, Survivor, la isla de los famosos, donde no solo tuvo que vivir las penurias de la supervivencia sin los más mínimos objetos de primera necesidad.

Marcela y Manuela ya son amigas de nuevo. Foto: Instagram @manuelagomezfranco1. - Foto: Foto: Instagram @manuelagomezfranco1.

Allí también se reencontró con algunas famosas con las que no había tenido un buen término, como la Dj Marcela Reyes, con quien tuvo la oportunidad de sentarse a hablar en la isla inhóspita donde estuvieron y limaron las asperezas que les faltaba solucionar para retomar su amistad.