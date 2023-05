Marbelle lanzó particular pulla y habló sobre personaje que “expropió y acabó con todo”; mencionó a recordado villano

Marbelle se ubicó como una de las artistas más polémicas de las plataformas digitales, debido a sus opiniones políticas y sociales en contra del actual gobierno del presidente Gustavo Petro. La colombiana no dudó en plasmar sus pensamientos, llegando a tirar vainazos y pullas contra quienes están en el poder del país.

Marbelle, polémica y famosa cantante. - Foto: Instagram @marbellefans6

La cantante, además de su potente voz y particular estilo, llamó la atención con el tipo de trinos que realizó a través de su cuenta oficial de Twitter, donde suele recibir críticas y comentarios negativos de los usuarios. La vallecaucana no se guardó los pensamientos que surgían sobre diversos temas, ganándose en más de una ocasión un lugar en las tendencias de estos espacios digitales.

Recientemente, la recordada mentora de La descarga, de Caracol Televisión, desató algunas reacciones en las redes sociales, debido a un post que subió, hablando y refiriéndose a un famoso personaje de Disney. Marbelle se refirió a Scar, villano de El rey león, comentando un poco de las acciones que llevó a cabo en la historia, precisamente por su búsqueda de poder y mandato tras la muerte de Mufasa, padre de Simba.

la imagen que tenía Marbelle frente a muchas personas ha ido cambiando con el paso de los días. - Foto: tomada de la cuenta de Instagram @marbelle.oficial

De acuerdo con la imagen que publicó, Marbelle tiró algunas indirectas y pullas, haciendo comparaciones con el antagonista de la producción animada. En este texto que plasmó, la cantante e intérprete de Adicta al dolor también se refirió a quienes se parecían a las hienas, villanos secundarios de la película.

“¿Recuerdan a este personaje que idiotizó a las hienas para llegar al poder…expropió, acabó con todo y se comió todo a su paso?”, escribió al inicio del post.

“Bueno, así…Las hienas siguen aplaudiendo…”, agregó de forma sarcástica.

Recuerdan a este personaje que idiotizó a las hienas para llegar al poder … expropió, acabó con todo , se comió todo a su paso ?

Bueno , así …

Las hienas siguen aplaudiendo…

Hablo de El rey león , obvio! 🫥 pic.twitter.com/2W4i51YwZB — MARBELLE (@Marbelle30) May 17, 2023

Luego, para finalizar el trino, la artista aseguró que estaba hablando de la cinta de Disney y no de otra situación ajena a ello: “Hablo de El rey león , obvio!”.

En la publicación se apreció que algunas personas apoyaron esta descripción y comparación que hizo Marbelle, aplaudiendo el ingenio que tuvo. De igual manera, otros la criticaron y arremetieron contra ella por esta clase de contenidos, mencionando su físico y sus actitudes.

Marbelle se robó las miradas con un post que hizo en redes sociales. - Foto: tomada de la cuenta de Instagram@marbelle.oficial

Marbelle reveló cómo lidia con las críticas sobre su peso

Meses atrás, Marbelle protagonizó una situación bastante inesperada y emotiva durante las grabaciones de La descarga, de Caracol Televisión, ya que conectó con una de las participantes que se presentó y quiso contar su historia. La artista terminó revelando algo muy íntimo y personal, lo cual no imaginaron muchos de los televidentes.

De acuerdo con lo que quedó reflejado en los videos, tras entrar a aquel concurso de canto que terminó en marzo de 2023, la cantante rompió en llanto y relató una situación que vivió en su carrera como artista, ya que consideró en retirarse de esta profesión por complejos personales que cargaba y lidiaba. La talentosa voz mencionó un síndrome que tenía y las afectaciones internas que le causó, moviendo fibras en la representante del género popular.

La cantante se mostró emocionada con la historia que contó uno de los concursantes de La descarga. - Foto: Captura de pantalla canal YouTube La Descarga Reality

“Actualmente tengo el síndrome de Cushing, y eso altera las hormonas y me engordan, y la gente que no sabe siempre me preguntaba por qué estaba así, y por eso decidí retirarme”, dijo Dyaner Mendoza en su intervención.

En este instante, Marbelle se sintió identificada con esta experiencia y terminó reflexionando un poco sobre sus vivencias, las cuales también involucraban su peso y su apariencia. La cantante de tecnocarrilera revivió situaciones que atravesó, donde la ofendían por su figura y la señalaban desde muy joven por la imagen que tenía.

“Entiendo tu emoción y he sentido lo mismo porque he sido criticada desde los 16 años por mi peso, y abrirme camino. Y ganarme el poco o mucho respeto que tengo en mi país ha sido gracias a mi voz, que es lo único que tenemos. Siéntete orgullosa porque nunca vas a recibir lo que das, pero tú eres más grande que eso”, puntualizó sobre los comentarios negativos que llegó a recibir, mostrándose fuerte y apasionada por su talento.