Mario Duarte se sinceró sobre su papel de Nicolás Mora en ‘Betty, la fea’: “Me boletearon y la vida cambió”

Mario Duarte conquistó a millones de personas en la industria artística, debido a su evidente talento para la música y la actuación. El reconocido cantante se abrió paso con su trabajo, recibiendo elogios y aplausos de sus fieles seguidores, quienes aún lo recuerdan por diversos papeles que interpretó en televisión.

A pesar de que sus planes iniciales eran solo dedicarse de lleno a la música, el artista se dio la oportunidad de navegar en nuevos escenarios e incursionar en la actuación, despertando miles de reacciones con el talento que tenía para caracterizar a sus personajes. En una conversación con el programa La tele letal, el barranquillero se sinceró y mencionó que su carrera como actor se la debía al rock, ya que fue el que le dio el impulso para desarrollar esta profesión.

No obstante, pese a que su trabajo musical cautivó a distintos públicos, uno de los detalles por los que más reconocen a Mario Duarte es por su papel en Yo soy Betty, la fea, donde encarnó a Nicolás Mora, el inteligente y gracioso mejor amigo de la protagonista, interpretada por Ana María Orozco. Este personaje fue fundamental en la historia creada por Fernando Gaitán, dejando huella en los espectadores y televidentes que aún disfrutan de la telenovela.

Mario Duarte y Ana María Orozco - Foto: Instagram @marioduartedlt

En diálogo con Martín de Francisco y Santiago Moure, Duarte fue interrogado sobre su personaje de Nicolás Mora, lo que dio paso a que contara un poco sobre cómo fue que construyó este papel. Los presentadores indagaron acerca de la historia, pidiéndole que revelara detalles de cómo fue que logró darle este aspecto y personalidad al mejor amigo de ‘Betty’.

“El personaje de Nicolás Mora fue una locura, ¿esperabas eso?”, preguntó Martín de Francisco, agregando: “¿En qué te basaste para hacer el personaje?”.

Padres de Betty en la novela "Betty, la fea" y su amigo Nicolás Mora. - Foto: Fotograma novela "Yo soy Betty, la fea", RCN Televisión

De acuerdo con lo que mencionó el actor, al inicio no fue capaz de presentarse para el papel, ya que había visto un poco de los artistas que estarían integrando el proyecto. La timidez no lo dejó avanzar, por lo que se regresó a su casa.

“Cuando a mí me llamaron, me dijeron que estaba el papel en ‘Betty, la fea’…vi un poco de actores, gente del p&%$ y me abrí, me fui a la casa. Me volvieron a llamar y me preguntaron qué pasó, a lo que yo le dije que me había dado timidez”, relató en el set.

No obstante, Duarte señaló que Mario Rivero, el director de Betty, la fea, se puso en contacto con él y lo llevó por el camino indicado para crear este personaje. El cantante mencionó que tomó detalles de personas allegadas a su día a día, reuniendo elementos que dieran con la imagen que deseaba para Nicolás Mora.

“Mario Rivero fue el que me encarretó en buscar ese personaje así, mi papá se ponía el pantalón así, tengo amigos que eran así, un hermano se ríe así… la vestimenta era una costumbre de los papás”, comentó.

Sin embargo, el barranquillero comentó que nadie sabía que él estaba detrás de este papel, por lo que realizaba su trabajo muy fresco y tranquilo. Esto cambió cuando un periodista, del que no quiso dar nombre ni detalles, se enteró y lo dio a conocer de forma pública en los medios.

El actor aseguró que su vida cambió totalmente, al punto de que en la actualidad lo siguen viendo en la calle y lo llaman Nicolás Mora.

“Nadie sabía que yo estaba haciendo el personaje y yo estaba fresco. Pero a los 3 meses, un ‘man’ de El Tiempo me boleteó y la vida me cambió mucho, y pues no sé, todavía la gente en la calle me dice Nicolás”, indicó.