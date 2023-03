Gerard Piqué causó revuelo con particular y extraño movimiento en su rostro en un video

Gerard Piqué quedó como blanco de distintas noticias en los medios internacionales, debido a todo el giro inesperado que tuvo su vida. El deportista se despidió de su antigua realidad, abriéndole la puerta a nuevos proyectos y etapas distintas con las que empezó de cero.

Gerard Piqué posando para la ropa de su marca. - Foto: @kingsleague

Tras su ruptura amorosa con Shakira, el empresario se dedicó de lleno a sus hijos, a Clara Chía, su actual novia; a sus negocios y a la Kings League, la cual se fortaleció como una propuesta atractiva para los amantes de los deportes. El español se enfocó en saltar al éxito, esquivando los chismes y rumores que surgieron sobre su privacidad.

Sin embargo, recientemente, Gerard Piqué llamó la atención de algunos fanáticos y curiosos de las redes sociales con una serie de contenidos que salieron a la luz, donde se pudo detallar un particular movimiento en su rostro durante una de las transmisiones de la King League. En medio del diálogo que suelen sostener los integrantes del equipo de trabajo, el catalán despertó reacciones con un gesto inusual en la zona de su boca.

Gerard Piqué en uno de los eventos de la famosa Kings League - (Photo by Cesc Maymo/Getty Images) - Foto: Getty Images/Cesc Maymo

En la última transmisión del evento deportivo, donde se suelen plantear revoluciones en el fútbol, los curiosos se percataron que Piqué estaba llevando su conversación común y corriente, cuando, en cuestión de segundos, movió su mandíbula de lado a lado. Esta imagen, bastante extraña, se repitió en otra ocasión, por lo que más de uno se preguntó qué sucedía.

Los usuarios en redes sociales reaccionaron y cuestionaron si se trataba de algo voluntario o involuntario, ya que el exfutbolista observaba concentrado a sus laterales y movía muy leve la mandíbula hacia sus lados. Más de un espectador publicó el clip, asegurando que el catalán tenía esta zona de su rostro muy “juguetona”.

La mandíbula de Pique está juguetona pic.twitter.com/AzbESmafdV — Acabadez (@acabadoestoy) February 26, 2023

Es importante recordar que, días atrás, Piqué concedió una entrevista a El País, donde quiso hacer un viaje por su carrera y comentar un poco acerca de lo que vino para él en los últimos meses. El deportista señaló lo feliz que estaba, lo tranquilo que manejaba todo y el poco interés que sentía en limpiar o cambiar la imagen que tenía en los medios internacionales.

“No me voy a gastar pasta [dinero] en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz”, dijo en primer lugar, donde aclaró que no está enfocado en ser distinto a lo que es.

El exfutbolista ha sido cuestionado sobre su ruptura con Shakira en varias ocasiones. - Foto: YouTube John Nellis

En cuanto a temas personales y privados, el empresario afirmó que no quería hablar de su expareja Shakira, pues solamente estaba preocupado por el bienestar de sus hijos, Milan y Sasha, a quienes esperaba preparar y criar de manera adecuada.

“No voy a opinar, no me apetece. Cada uno tiene su responsabilidad de intentar hacer lo mejor para sus hijos”, comentó al inicio, para luego agregar: “Se trata de protegerlos. Ese es el trabajo de todos los padres con los niños. En eso estoy centrado y esa es mi labor como padre”.

En la actualidad, Piqué es protagonista de todo tipo de noticias relacionadas con su familia, los líos con Shakira y los momentos que pasa junto a Clara Chía, quien ya tomó más impulso y perdió la timidez, dejando que más de uno la escuche hablar. En clips se detalló cómo la joven de 23 años se involucró de lleno en los asuntos de su novio, opinando y trabajando de la mano de otras personas para que todo fluya de forma correcta en este proyecto español.