A Clara Chía le ofrecen millonada por exponer a Shakira y revelar detalles sobre amorío con Piqué

En menos de un año, Clara Chía ha pasado del absoluto anonimato a tener un impacto mediático enorme por su relación con Gerard Piqué. No son pocos los que creen que fue la culpable de la ruptura entre el futbolista y Shakira, por lo que ha estado en el ojo del huracán en las redes sociales.

Pese a que nunca la ha mencionado directamente, la cantante colombiana también ha expuesto a la joven catalana en sus últimos trabajos musicales, principalmente en la canción con Bizarrap. Además, le mandó algunas indirectas en su más reciente entrevista con NMás.

“Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras. Estoy lista para el próximo round. Que venga la vida y que me muestre qué más hay. Siempre estamos evitando el dolor y resulta que el dolor hace parte de la vida. Yo valgo por dos de 22″, manifestó la colombiana en aquel momento.

Este fin de semana, de igual manera, se conoció que varios medios de comunicación en España han buscado desde hace meses a la relacionista pública para que dé su versión sobre este triángulo amoroso y cuente cómo comenzó su romance con Piqué.

Incluso, el portal X Catalunya afirmó que algunos programas le han ofrecido grandes sumas de dinero por su testimonio. Además, indicó que le han llegado a proponer un millón de euros por destapar todo lo relacionado con esta historia.

“Muchos programas han propuesto a Clara Chía conceder una entrevista, para que ésta explique su versión, confirmando así los dos extremos. Las ofertas ascienden a más de un millón de euros”, señaló inicialmente.

Luego, precisó: “Ella las habría rechazado todas. Junto a Piqué, no tendrá problema de dinero y, además, son felices y prefiere serle fiel. Quieren intimidad y respeto. Quieren poder vivir la vida con normalidad”.

El informativo recalcó finalmente que la joven catalana prefiere seguir guardando silencio con respecto a este tema y que detrás de todos los ataques que ha recibido hay un interés económico.

“Sólo ellos saben cuál es la verdad absoluta. Todas las informaciones publicadas son parcialmente inexactas porque tienen intereses económicos detrás”, concluyó el portal X Catalunya.

Mamá de Piqué toma decisión sobre Shakira

El periodista Saúl Ortiz aseguró este fin de semana que la madre del empresario ibérico, Montserrat Bernabeu, es una víctima más de los constantes dardos de Shakira y sus fanáticos, quienes también la han atacado.

De acuerdo con el presentador, la progenitora del exjugador del Barcelona tomó una drástica decisión para defenderse de los dardos de la colombiana y aseguró que le aconsejó a su hijo llevar su ruptura en buenos términos. Asimismo, indicó que la catalana siempre tuvo una actitud protectora con la artista.

‘’En esta historia Montserrat es una víctima de bulos, es una víctima de los señalamientos, de la maledicencia de esas personas que siguen a Shakira. Me aseguran que está tomando una actitud brillante, para que no haya ningún conflicto más entre Shakira y Piqué. Ella le dijo que no era el momento y que lo mejor era no salir a hablar”, aseguró.

Por último, concluyó: “Montserrat ha tenido siempre una actitud muy cercana con Shakira, protectora, la ha cuidado muchísimo y ha evitado conflictos de paparazis con el matrimonio. Ha tenido un comportamiento ejemplar y siempre ha protegido a Shakira”.

Cabe mencionar que el reportero señaló esta semana que Piqué se volvió a molestar con la cantante barranquillera debido a las declaraciones que dio en el Show de Jimmy Fallon, y que fue su madre quien lo calmó para que no hicera un escándalo.