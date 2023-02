A Shakira le pican la lengua y se destapó sobre Clara Chia: “Yo valgo por dos de 22″

Shakira, sin duda alguna, se ha consolidado cómo una de las artistas latinas más importantes a nivel mundial, y continúa cosechando triunfos tras su ruptura con Gerard Piqué, puesto que de ese dolor han nacido varias exitosas canciones.

Igualmente, la cantante colombiana decidió romper el silencio este fin de semana y habló en exclusiva con el noticiero NMás sobre todo lo que ha vivido en los últimos meses. Además, le lanzó una vez más algunas indirectas a Clara Cahía Marti.

La colombiana ha dejado ver el dolor que le produjo la separación - Foto: Getty Images

“Hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras. Estoy lista para el próximo round. Que venga la vida y que me muestre qué más hay”, indicó inicialmente.

La barranquillera, de igual manera, manifestó que la mayoría de los seres humanos evitan constantemente el dolor, por miedo a sufrir, pero puntualizó que este hace parte de la vida y que hay que aprender a lidiar con eso.

Pese a que sale completa este lunes, la reconocida artista se mostró bastante tranquila en la entrevista, donde reiteró que la vida siempre encuentra la forma de compensar a la gente que actúa bien. Asimismo, recalcó que no todos los sueños se hacen realidad.

Shakira, le lanzó nuevas pullas a Clara Chía - Foto: Montaje con fotos tomadas de Instagram: @shakira y @3gerardpique, respectivamente.

La colombiana habló de la canción que sacó con Bizarrap - Foto: Twitter: NMás

“No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra la manera de compensarte. Siempre estamos evitando el dolor, y resulta que el dolor hace parte de la vida. Yo valgo por dos de 22″, añadió la colombiana.

Shakira también aprovechó el diálogo con el informativo mexicano para revelar que uno de sus hijos fue el que le sugirió que tenía que sacar una canción junto a Bizarrap, debido a que era muy famoso en redes sociales.

La entrevista completa se emitirá este lunes 27 de febrero a las 11:30 de la noche (hora colombiana) y se podrá sintonizar en el canal Las Estrellas. Adicionalmente, estará disponible en el streaming de N+ y en la plataforma ViX.

Shakira diálogo en exclusiva con Enrique Acevedo - Foto: Enrique Acevedo en Instagram

Shakira ha mostrado toda su catarsis en las últimas canciones - Foto: Fotograma, 0:34, BZRP Music Session #53 - YouTube Bizarrap

En España la agarran contra Shakira

La colaboración musical entre Shakira y Karol G, las dos artistas colombianas más importantes actualmente, sigue siendo el tema más escuchado del momento, y este fin des emana superó los 50 millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose en tendencia durante dos días consecutivos.

“Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido. Lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia ni un me río”, dice una de las estrofas.

Shakira y Karol G lanzaron la semana pasada su nueva canción - Foto: Universal Music

Luego, el coro añade: “Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la Bichota. Bebé, qué fue. No, pues que muy tragadito. Qué haces buscándome si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito”.

Como era de esperarse, desde el país ibérico, no dudaron en irse con toda una vez más contra la colombiana, quien ha expuesto mediáticamente a Piqué en sus últimos trabajos musicales.

“Es que está obsesionada. Creo que se lo inventa absolutamente, estamos viendo a un tipo que no ha entrado en guerra a pesar de todas las provocaciones que le ha hecho. Piqué es un hombre que ha rehecho su vida, está con su pareja, está con sus hijos. Esta es una reventada que está sacando espuma por la boca todo el día”, expresó el presentador Kiko Matamoros durante el programa Sálvame.

La prensa española volvió a arremeter contra Shakira - Foto: Getty Images

Esta es la indignante caricatura sobre Shakira y Karol G - Foto: Instagram: Mamarazzis

La colaboración entre las dos artistas cafeteras no pudo llegar en mejor momento, ya que la madre de Milán y Sasha le dio rienda suelta a su música, impulsada por el despecho que le dejó la ruptura con su expareja, de la cual han salido tres canciones, catapultándola de nuevo como la diva del pop mundial que es.