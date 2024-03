Martha Isabel Bolaños y Karen Sevillano se confrontaron en ‘La casa de los famosos’ luego de que sus peleas se salieran de control

Martha Isabel Bolaños y Karen Sevillano han dejado en evidencia que no se soportan y, por ende, su convivencia en La casa de los famosos cada día se vuelve más tensa. Recientemente, por ejemplo, en medio de una fuerte discusión se tildaron de “morronga” y “cizañera”, mientras se encontraban en la habitación del equipo Infierno.

Su enfrentamiento se dio en medio de una dinámica que hacían con sus compañeros para expresar sus sentimientos. En ese momento, la actriz caleña preguntó quién era “morronga” en el reality, a lo que la creadora de contenido contestó que “mucha gente”.

Enseguida, Martha le pidió que fuera más directa con sus comentarios, motivo por el que Sevillano comentó de manera contundente que se estaba refiriendo a ella. “Yo no soy ninguna morronga, parcera”, se defendió la actriz.

Al ver su reacción, la influencer aseguró que sí era una “morronga” y le pidió que no la llamara “parcera”, porque no son nada: “no te equivoques... Me dijiste en la nominación: ‘Yo no soy chismosa ni me gusta estar hablando de los demás’, y bastante chismoseando te he visto”, agregó alterando el ambiente en la casa, pues la actriz la llamó “cizañera venenosa”.

Martha Isabel Bolaños y Karen Sevillano en 'La casa de los famosos' Colombia. | Foto: Captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

Aunque esta discusión llegó a su fin porque así lo quiso Martha Isabel Bolaños, al preferir salirse de la habitación, en el más reciente capítulo se presentó un nuevo conflicto entre las dos que se salió de control, ya que pasaron de los comentarios ofensivos a las groserías y los gritos, situación que generó malestar entre sus compañeros que trataron de intervenir.

El hecho se presentó mientras, una vez más, hablaban todos los integrantes del equipo Infierno en la habitación sobre la tolerancia. En ese momento, Sandra, La Segura y Karen se quejaron de la caleña por su costumbre de encender incienso en la zona de descanso con el objetivo de, según ella, alejar energías negativas.

Martha Isabel Bolaños y Karen Sevillano protagonizaron una nueva pelea en la casa de los famosos y se dieron sus verdades en la cara. | Foto: Tomada de Instagram @canalrcn y @lacasadelosfamososcolombia1

En medio de esta conversación, Martha aseguró sentirse atacada y fue entonces cuando Karen hizo un gesto que no le agradó para nada. “Mira, mira eso, es una falta de respeto. ¡Sí, me ha tocado duro Karen!”, expresó molesta. De inmediato, Sevillano reaccionó pidiéndole a su compañera que no la gritara, pero ella le refutó exigiendo que no se burlara de ella en su cara.

Martha Isabel Bolaños en 'La casa de los famosos' | Foto: Captura de pantalla 'La casa de los famosos'

Luego, en vista de que los ánimos se alteraron entre las dos, Pantera y Murillo le pidieron a la creadora de contenido que se calmara y esto la hizo explotar: “¡pero hij$%# vida estoy tratando de estar tranquila! Mientras tanto, fuera de la habitación, Martha rompió en llanto asegurando que no soportaba más a Karen.

El castigo que recibieron Martha y Karen por sus constantes peleas

A raíz de lo ocurrido, el jefe les solicitó ir al cuarto de la verdad, donde Karen le aseguró a Martha que “desde la primera semana, siento que me estás tirando pullas y las estoy evitando”, recordando algunos momentos desagradables y las situaciones que le han molestado dentro del reality. Sin embargo, la respuesta de Martha no fue la mejor, debido a que aseguró que son testimonios falsos y nadie podrá cambiar su forma de actuar en la casa.