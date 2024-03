Epa Colombia compartió sesión fotográfica de su embarazo junto a Karol Samantha; las imágenes desataron todo tipo de reacciones

Afortunadamente, al llegar al hospital, la creadora de contenido aseguró que recibió una atención oportuna de los especialistas , quienes la tranquilizaron al confirmar que todo estaba en orden y su pequeña no corría ningún peligro.

“Amiga, me vine a urgencias por un dolor bajito... tanto que no me dejaba caminar”, escribió en un post, donde se le veía sentada mientras los profesionales en salud la revisaban.