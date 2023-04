Mary Méndez llegó en un lujoso helicóptero a sus vacaciones. ¿Cuánto ganará?

Si alguien sabe cómo mostrar porte, elegancia y mucha sofisticación en la televisión colombiana es la samaria Mary Méndez, quien todos los fines de semana engalana los sets de La Red con vestidos largos vaporosos, conjuntos sastre vanguardistas, diminutas faldas con botas imponentes y una melena rubia muy clara, casi plata, que enmarca su piel canela a la perfección.

Pero Méndez no solo muestra su exquisitez con su impecable estilo, también lo hace con su actitud directa y sexy a la hora de contar todas las infidencias de los famosos en el programa y la disciplina con la que mantiene una de las figuras más saludables de la televisión colombiana, siendo una amante del ejercicio y la alimentación saludable que todos los días deleita y educa a sus seguidores con videos de sus rutinas de entrenamiento y sus menús bajos en grasas y azúcares.

Mary Méndez. - Foto: Cuenta de Instagram @marymendez55

Además de esto, Mary también sabe que el descanso es importante para el cuerpo y la mente, por eso, en este corto receso de Semana Santa la samaria decidió volver a su tierra junto a su familia para disfrutar del sol, la brisa fresca y el bello mar que ofrecen las costas del departamento de Magdalena, pero obviamente ella tenía que llegar pisando fuerte, como lo haría una diva en todo el sentido de la palabra.

La presentadora no llegó ni en carro, ni en avión a su destino de descanso, lo hizo en helicóptero, tal como lo mostró en sus historias de Instagram, donde se pudo ver el vehículo volador al estilo libélula que despegaba de la zona donde minutos antes había desembarcado la samaria, para luego desplazarse a la finca donde finalmente ha disfrutado de unos días soleados y calurosos junto a sus padres.

Sus seguidores ya están acostumbrados a ver algunos atisbos de lujo y un poco de derroche por parte de Méndez, sin embargo, el helicóptero es toda una novedad para los 1,3 millones de fans que siguen fielmente todas las publicaciones de la samaria en su cuenta oficial de Instagram, donde ella también ha aprovechado para dar su punto de vista sobre una de las grandes polémicas actuales que rodea a todo el mundo de la farándula.

Foto: Instagram @marymendez55. - Foto: Foto: Instagram @marymendez55.

Se trata de la explantación mamaria, procedimiento médico que está en boca de todos los famosos gracias a que varias luminarias del mundo del espectáculo nacional, entre ellas Méndez, han pasado por el quirófano para retirar los implantes que en algún momento engalanaron sus cuerpos añadiéndole más centímetros a sus atributos físicos.

Muchas han recurrido a esta práctica como consecuencia de algunos malestares y síntomas que se relacionan con el síndrome de Asia, una enfermedad relativamente nueva que afecta a aquellas personas que tienen cuerpos extraños en su organismo, generando dolencias graves que afectan gravemente la salud. Sin embargo, otras como Mary se han quitado sus prótesis por simple deseo de tener su cuerpo libre y natural y ella misma lo dejó muy claro en una de sus publicaciones.

Foto: Instagram @marymendez55. - Foto: Foto: Instagram @marymendez55.

“En el año 2018 decidí retirarme mis implantes. ¿Por qué?, porque me dio la gana. Yo no sufrí de Asia, dolores de cabeza, de absolutamente nada, yo me levanté un día y dije: ‘no quiero más prótesis’ y me fui donde un doctor que me recomendó una amiga en ese momento, el doctor Luis Pavajeau, y como les digo, esto no fue un encuentro conmigo misma, esto no fue ‘cómo le hice esto a mi cuerpo’... Todos tenemos cuerpos diferentes, maneras de reaccionar distintas y lo único que te digo es no lo hagas por moda, asesórate bien y no pienses que cualquier cosa que puedas estar sintiendo es síndrome de Asia porque no lo es… Hazlo porque en ese momento quieras salir de ellas”, declaró Méndez.

Por el momento, la presentadora sigue feliz en Santa Marta descansando, disfrutando de paseos en yates, comiendo delicioso y muy saludable y sacándole tiempo a correr en las mañanas bajo el calor de la costa Caribe colombiana, al ritmo de una buena música playera.