“Ya soy mujer”: el sorpresivo comentario de Mary Méndez en ‘La Red’

Mary Méndez, presentadora de televisión y amante de la vida fitness, volvió a ser protagonista durante la transmisión del programa de entretenimiento La Red. La situación surgió por un comentario que hizo la presentadora sobre un tema que estaba debatiendo con sus compañeros de set Frank Solano, Carlos Vargas, Carlos Giraldo y Juan Carlos Giraldo, siendo la única host femenina de la propuesta audiovisual de los fines de semana.

En la emisión del sábado 25 de marzo de 2023, la presentadora del programa de entretenimiento de Caracol Televisión lanzó una sorpresiva pulla mientras hablaban del regreso a la televisión colombiana de la producción mexicana Rebelde, después de 20 años de su primera vez en pantalla chica.

Rebelde, novela de Televisa - Foto: Televisa

De igual manera, hablaron sobre el atuendo que usaban los protagonistas en la telenovela, lo que trajo a colación uno de los temas que ha tenido a la colombiana en el centro de ataques en redes sociales tras ser señalada como ‘el macho’ del magacín por su pasión y dedicación al ejercicio.

“Me acordé de mis épocas en las que usaba corbata, pero como ya soy mujer”, señaló en tono jocoso y con sarcasmo Mary Méndez, que de inmediato soltó la carcajada ante lo dicho.

Aunque al comentario no le dieron mayor trascendencia, el tema sirvió como previa para que los presentadores del set hablaran de un accesorio que cada vez más es común entre los hombres: el uso de bolsos por parte de algunos cantantes a nivel mundial.

Mary Méndez dejó ver al amor de su vida

Y de esta manera es como sus vidas se convierten rápidamente en temas de interés para los espectadores. Así como la presentadora del programa de chismes, Mary Méndez, que tiene los ojos de miles de internautas puestos en sus publicaciones y el estilo de vida que comparte con ellos.

En sus perfiles de las redes sociales comparte su estilo de vida saludable, y fitness, por lo que es común verla frente al espejo ejercitándose y promocionando los productos que vende en su emprendimiento. Tales como granolas, chocolate sin azúcar, pan integral, entre otros.

Recientemente, llamó la atención de sus seguidores en Instagram, cuando compartió varias fotografías de un hombre, a quien llamó “el amor de mi vida [...] Solo le agradezco a Dios un año más contigo y le pido que seas eterno”, y dejó en la descripción, un emotivo mensaje para él.

La host es la única mujer que presenta el formato de 'La Red'. - Foto: YouTube: @caracoltv

Se trata de su padre, a quien le expresó todo el amor y la admiración que siente ante sus 1.3 millones de seguidores en dicha red social. Posterior a ello, publicó una foto más de él y su madre y destacó que no espera menos de un hombre después de haber compartido con él, que ha hecho tanto por su familia y su esposa (la madre de Mary, ya que el señor no es su padre biológico, debido a que este falleció cuando ella apenas era una niña).

“Amor de mi vida, el arquitecto de mi disciplina, mi ejemplo a seguir, mi mentor, mi todo! Solo le agradezco a Dios un año más contigo y le pido que seas eterno happy birthday papá, te amo con mi alma”, expresó la samaria inicialmente en el primer post que contenía 3 fotografías del hombre que la acompañó en su vida.

papá mary méndez - Foto: Instagram @marymendez55

papás mary méndez 2 - Foto: Instagram @marymendez55

Posterior a ello, en la foto de sus padres, escribió: “Y mi madre se ganó la lotería, porque ya este modelo no lo fabrican, hombre justo, recto, honesto, disciplinado, trabajador como él solo, fiel, noble, detallista como ninguno! Estricto a OTRO nivel, por eso cuando me preguntan por qué soy ‘tan exigente’? Me rio y contesto para mis adentros: porque mi padre pone la vara muy alta, no espero nada menos que lo que él nos ha demostrado toda su vida TE AMOOOOOOO PAPÁSOTEEEE”.

Ambas publicaciones están llenas de comentarios felicitando a su padre por el cumpleaños, y elogiando la unión entre sus papás, así como el gran carisma que ha caracterizado a la presentadora, que ha acompañado a los colombianos por varios años en la pantalla chica.