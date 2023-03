Mary Méndez se sinceró y habló claro sobre la explantación de prótesis; Carolina Cruz reaccionó

Carolina Cruz se vio envuelta en una fuerte polémica en redes sociales y las plataformas digitales, debido a una serie de declaraciones que dio sobre la explantación de prótesis. La vallecaucana quiso dar su opinión, sin percatarse de que podría tocar fibras sensibles en otras mujeres que pasaron por este procedimiento.

Carolina Cruz llamó la atención con la opinión que dio sobre la explantación de prótesis. - Foto: Cuenta de Instagram @carolinacruzosorio

La colombiana fue criticada y señalada por distintas personas, quienes quisieron dar su punto de vista y contrarrestar lo que mencionó la presentadora durante el matutino Día a día. Figuras como Mabel Cartagena, Norma Nivia, Mónica Fonseca, Lorena Meritano y Tuti Vargas se pronunciaron al respecto, dando su apreciación de todo lo ocurrido en televisión nacional con la exreina.

A pesar de que el tema fue quedando atrás, Mary Méndez, reconocida presentadora de Caracol Televisión, decidió tomar la palabra y contar un poco de su experiencia con la explantación de prótesis, la cual realizó en 2018. La colombiana no dudó en relatar un poco de su vivencia, dejando claro que nunca pensó en hacer un registro fotográfico sobre esta decisión en su realidad y su cuerpo.

Mary Méndez se sinceró sobre su experiencia con la explantación de prótesis. - Foto: tomada de la cuenta de Instagram@marymendez55

De acuerdo con lo que señaló la integrante de La Red, dentro de su proceso personal no vio necesidad de tomarle fotos a sus prótesis ni a su cirugía, ya que no quería volverlo como una especie de reality en la que se evidenciaba todo. La colombiana fue clara en que todo se dio de una manera puntual y natural, recurriendo a médicos y expertos en el tema.

“Me preguntan que si tengo, que si tengo fotos del día de mi explantación: No, no sentí ningún tipo de necesidad de documentar el procedimiento, ni fotos en una camilla, ni fotos de los drenajes, ni de la canalización de mi vena. Tampoco del proceso ni nadaaaa, mucho menos convertirlo en un reality de redes sociales”, escribió inicialmente en una imagen, para después agregar la interrogante: “¿A son de qué?”.

Seguido a esto, Mary Méndez aprovechó y grabó una serie de videos en los que explicó más a detalle las decisiones que tomó con respecto a sus senos, enfatizando en que todo se dio en 2018 como un pensamiento genuino.

“A los 18 años me puse 220 cc, a los 22 años me las cambié por unas un poco más pequeñas, creo que eran de 180 aproximadamente. Después de eso estuve hasta el año 2018 y decidí retirármelas”, puntualizó.

Mary Méndez se despachó en redes sociales | Instagram @marymendez55 - Foto: Montaje SEMANA | Instagram oficial @marymendez55

“¿Por qué? Porque me dio la gana también. Yo no sufrí de Asia, tampoco de dolores de cabeza y no sufrí de absolutamente nada. Yo me levanté un día y dije: ‘quiero quitarme las prótesis’ y fui donde un doctor que me recomendó una amiga en ese momento”, relató en el contenido que subió.

No obstante, la presentadora también aseguró que nada de esta decisión estaba ligado con sentirse mal con ella misma o por tener un encuentro con su yo interior, pues solo quiso retirarlas y ya. De igual manera, pidió a las mujeres y a las personas que se asesoraran correctamente antes de pensar en algún diagnóstico.

“Esto no fue un encuentro conmigo misma, no fue algo como: ‘cómo le hice esto a mi cuerpo’. Todos tenemos cuerpos diferentes, tenemos maneras de reaccionar diferente, lo único que te puedo decir es que no lo hagas por moda, asesórate bien… no pienses que cualquier cosa que te pueda estar pasando o sintiendo es síndrome de Asia porque no lo es”, dijo.

La presentadora habló de su proceso personal al quitarse las prótesis. - Foto: YouTube: @caracoltv

Por último, Mary Méndez puntualizó en lo feliz y cómoda que estaba con sus senos en la actualidad, ya que disfrutaba verse con un tamaño pequeño y natural. “Mejor dicho, asesórate, hazlo, porque en ese momento quieras salir de ella, quieras sentirte libre. Yo me siento más femenina que nunca, me encanta, estoy más feliz que nunca, no tengo que preocuparme por nada… Soy feliz y soy plana, si pudiera tener menos tendría menos, me encanta”, agregó en un tono emocionado.

Sin embargo, lo que llamó la atención de algunos curiosos fue que Carolina Cruz reaccionó a estas palabras desde su cuenta oficial de Instagram, enviando unas manitas aplaudiendo por las declaraciones que dio su colega.