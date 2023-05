Más pistas: reviven pullas que Shakira le habría tirado a Piqué antes de su ruptura con esta canción

Desde que Shakira y Piqué anunciaron su separación oficial en agosto de 2022, los millones de fanáticos de la barranquillera alrededor del mundo empezaron a hilar cabos de las últimas producciones de la cantante, quien ya venía anunciando a los cuatro vientos que estaba despechada y soltera sin que nadie lograra adivinar el verdadero sentido de sus grandes éxitos.

Aún hoy, a casi 10 meses de la hecatombe que creó la expareja con su separación, los cibernautas siguen revelando aquellos atisbos de sinceridad que la barranquillera tuvo y que nadie supo leer, como lo referencian en videos que navegan por todas las redes sociales especialmente en Twitter, clips que muestran partes de letras de canciones de Shakira donde ella relata la situación tan difícil que estaba viviendo con el español.

Esta vez no fue la canción Te Felicito la que puso a hablar a todos, pues cabe resaltar que la colombiana lanzó este éxito, el primero para reactivar su carrera musical en 2022, en mayo de 2022, meses antes de anunciar el divorcio, pero tiempo en el que la colombiana ya no compartía ni siquiera domicilio con el catalán, y los rumores ya estaban permeando todos los rincones del mundo.

Es la colaboración de la colombiana con el puertorriqueño Anuel AA la que está volviendo a poner el tema sobre la mesa. Me gusta es el sencillo que los dos artistas lanzaron en 2020, en medio de la emergencia mundial que desató el virus de Covid-19, y cuya letra da a entender que en esa época Shakira y Piqué ya venían en crisis y sería una de las más fuertes, pues las dos estrofas que se citarán a continuación lo dejaría muy claro.

“Antes me llenabas la casa de rosas y ahora solo vive llena de tus cosas. Te perfumabas cuando iba a visitarte y ahora ni compras la’ cuchilla’ pa’ afeitarte. Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar. Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar. Y ahora te la pasas por la calle y aquí conmigo se te olvidan los detalles”, son las frases que citan miles de cibernautas en Twitter.

Ya hay un hilo extenso sobre las teorías de los cibernautas referentes a estas palabras y muchos atinan a decir que sí sospecharon de lo que estaba sucediendo, sin embargo, los éxitos de Shakira en esa época no demostraban un solo atisbo de tristeza, pues la colombiana acababa de hacer historia con su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl, junto a la cantante Jennifer López, que según los críticos ha sido uno de los performance más vistos y mejor elaborados de las últimas décadas.

“Siempre pensé que los versos de Anuel son las palabras que decía Piqué después de una infidelidad”, “Esta canción debería ser parte de su álbum, hace buena parte de su cronología terapéutica”, “Secuencia de imágenes, sale el perro, luego los patitos y una mojarra marinada... Que crack eres Shak... Nos venía contando la historia hace mucho”, “Creo que ahí comenzó el grito de esto no está bien”, son algunas de las frases que se leen en el hilo.

Aunque no se sabe si dichas frases estaban dedicadas a Piqué en esa época y si en efecto la colombiana y el español estaban mal desde ese año, Shakira ya dejó muy claro todo lo que sucedió con sus canciones de 2022 y 2023, siendo la Sesión # 53 con Bizarrap la que más dio de qué hablar, pues en ella la barranquillera destiló todo su veneno y su rencor contra el catalán con nombre propio, incluyendo a la nueva novia del deportista, Clara Chía.