“Me había puesto una pistola en la cabeza”: el angustiante momento que vivió Natalia Ramírez, de ‘Betty, la fea’

Natalia Ramírez es una de las actrices con un gran recorrido en la televisión colombiana, aunque su nombre resaltó más en la pantalla chica cuando interpretó a Marcela Valencia en la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’.

A esta novela se le han hecho más versiones, permitiendo así que se emita en más de 180 países. Además, tiene alrededor de 28 adaptaciones en todo el mundo, de hecho es el filme que más adaptaciones ha tenido y por esto en 2010 se incluyó en el Guiness Records como la telenovela más exitosa de la historia de la televisión.

Para añadir, esta producción ha salido varias veces en retransmisión en el Canal RCN y en la actualidad se transmite también por varias plataformas de streaming para que las personas puedan volverla a ver, o verla si nunca la pudieron apreciar en la televisión nacional.

Unos de los actores que participaron en esta producción fueron Jorge Enrique Abello, quien interpretó a Armando Mendoza, Ana María Orozco, quien protagonizó a Betty, Lorna Cepeda que hizo a Patricia Fernández, y muchos más, dentro de estos, Natalia Ramírez, quien le dio vida a Marcela Valencia, y recientemente comentó en sus redes sociales que vivió un momento de inseguridad que le produjo mucho miedo.

Natalia Ramírez, de ‘Betty, la fea’, vivió angustiante momento

En el programa de las noches en Canal Caracol, Se dice de mí, la actriz colombiana habló de su vida, su carrera, y algunos tropiezos y peligros a los que se ha tenido que enfrentar más de una vez, en especial uno que vivió en Venezuela.

“Yo estaba grabando y cuando terminé ya íbamos para el aeropuerto, cuando de repente dos carros se nos acercan muy rápido, uno por delante y otro por detrás, Y nos hacen parar y bajarnos”, dijo Natalia.

A lo que luego agregó: “Fue un tipo de secuestro exprés, por suerte, pero sí tuve mucho susto. Me metieron a un carro y me pidieron las claves de las tarjetas y de todo, pero lo que me asustaba es que un hombre me había puesto una pistola en la cabeza y la mano le temblaba”.

Cartel oficial de la novela Betty, la fea | Foto: Canal RCN

Y para terminar dijo: “Yo dentro de mí decía que en cualquier momento se le disparaba y hasta ahí quedaba yo, entonces le pedía que al menos quitara el dedo del gatillo, porque me tenía muy asustada”.

Luego de esto, en medio del gran susto que había vivido, a la actriz la dejaron tirada cerca al aeropuerto y en ese mismo instante llamó a su esposo, Ricky Díaz, para pedirle de manera angustiante que bloqueara todas las tarjetas, mientras ella llegaba a Miami.

Después de este suceso, la actriz tuvo un cambio radical en su vida, ahora vive sus días como si fuera el último, siempre está dispuesta a emprender nuevas aventuras y dijo que después de esa experiencia aseguró nunca volver a Venezuela.

Natalia Ramírez dijo si volvía a actuar en ‘Betty, la fea’

Ramírez, que interpretó a Marcela Valencia en la trama, utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar una vieja imagen de la producción, donde se puede observar a la recordada familia Pinzón. La novela sigue en el ojo público, pues se acerca una segunda producción con los actores principales. La actriz ya comentó si esta producción contará con su presencia.

Ahora regresan con el casting original y esto ha permitido que los fanáticos estallen de emoción y de expectativa por esta novela. Es así como algunos se han preguntado si el personaje de Marcela Valencia, uno de los más icónicos y queridos de esta producción, estaría presente.

Natalia Ramírez interpretó a Marcela Valencia en 'Yo soy Betty, la fea'. | Foto: RCN

La actriz Natalia Ramírez ya no se guardó más el silencio y habló al respecto. El periodista José Esteban Mora, de Lo sé todo, le preguntó de manera directa, pero Natalia fue un poco evasiva, por lo que no se sabe si sigue en negociaciones o si no puede decir que aceptó o que dijo que no.