Natalia Ramírez se quejó de trato que le dio aerolínea; tuvo tensa discusión y la bajaron del avión

Natalia Ramírez se consagró en la televisión internacional como Marcela Valencia, la antagonista de Yo soy Betty, la fea. Su trabajo en la producción la catapultó al reconocimiento total, logrando conquistar el corazón de millones de personas que, actualmente, siguen disfrutando de la historia creada por Fernando Gaitán.

Ante la fama que logró con su talento y trabajo, la actriz reunió a un gran número de seguidores en las plataformas digitales, los cuales se interesaron por conocer detalles de su vida, de sus proyectos laborales y de las situaciones que pasaba en su día a día. La artista no dudó en compartir sus rutinas, las ideas que se le ocurrían y los contenidos creativos que grababa.

Sin embargo, recientemente, Natalia Ramírez llamó la atención de los curiosos en las redes sociales, luego de utilizar su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una serie de videos en los que relataba un problema que tuvo con una aerolínea. La colombiana comentó sobre algunos detalles que no le gustaron de su experiencia con un viaje que haría, el cual terminó de una manera desafortunada.

De acuerdo con lo que quedó registrado, según Natalia Ramírez, todo comenzó mal cuando recibió información por parte de la empresa sobre un equipaje que no debía pagar. Al ser categoría ‘silver’ como le mencionaron los trabajadores, cuando llegó al aeropuerto De San Juan, Puerto Rico, las personas de este punto le indicaron que sí tenía que depositar un valor de 90 dólares por esta maleta.

Esto empezó así. @Avianca sigue maltratando a los pasajeros, esta vez me pasó a mi. Avianca hace rato dejó de ser lo que era y nadie hace nada @AviancaEscucha @Supertransporte @sicsuper @petrogustavo abro hilo por favor ayúdame a RT pic.twitter.com/joNvpy5GOs — @actriznatalia (@actriznatalia) December 15, 2022

No obstante, tras pasar por este incidente y sobrellevar el disgusto por lo ocurrido con su equipaje, la artista reapareció en redes sociales para comentar un incidente que atravesó con su esposo en el avión. Cuando estaban ingresando a la aeronave, de acuerdo con lo que dijo la bogotana, su pareja tuvo una discusión con uno de los trabajadores y fueron obligados a bajar.

“No me están dejando viajar ni a mí ni a mi marido. Simplemente, porque mi marido llegó a la puerta, él es de otro grupo, y le dijo al muchacho ‘detente, no me toques’. Se armó el caos y dijeron que no estábamos listos para viajar. Esto es de locos”, dijo, donde ubicó un emoji llorando y se le vio bastante incómoda.

Ramírez mencionó que todo el ‘agarrón’ se dio porque el integrante de la tripulación frenó a su esposo cuando se dirigía al lugar en el que ella estaba, para avisarle la ubicación que tenía (5 personas más atrás en la fila). La artista aclaró que los dos estaban en el mismo vuelo, pero en grupos distintos, por lo que les tocaba estar en constante comunicación.

Natalia Ramírez relató, en otro clip, que fueron escoltados por trabajadores de la aerolínea para que recogieran sus equipajes, ya que no les permitirían volar. La colombiana se lamentó por perder este viaje, ya que se vería con su familia y su hija en Colombia.

“Avianca te ataca y uno sale perjudicado. Espero que tengan los videos de seguridad. Pedimos los videos de seguridad del aeropuerto para poder tener la versión de lo que pasó. Estas cosas no pueden pasar”, agregó, donde enfatizó en que quiere que se lleve el caso distinto por lo “injusto” que fue.

“Nos hemos quedado sin ver a mis padres, sin pasar festividades. Para nosotros es desconcertante que se tomen estas medidas tan arbitrarias. Vamos a perder el dinero de los tiquetes. No pudimos hacer nada. Avianca nos bajó del avión, me imagino que por el incidente de la maleta y por lo que publiqué”, dijo.

La celebridad grabó al interior de un auto una serie de videos en los que comentó que ya iba de regreso a su casa, quedándose sin la posibilidad de visitar a sus seres queridos en Bogotá, tal y como estaba planeado. En estos contenidos mostró su indignación y quedó desconcertada al ver cómo reaccionaron los trabajadores de la empresa ante una situación que, aparentemente, ellos no ocasionaron.

“Al avión entra la señorita y me dice: A su marido no lo vamos a dejar subir. ¿Usted de todos modos viaja o se queda? ¿Me explican la pregunta? Obviamente, me iba a viajar, es mi marido. Usted voluntariamente se bajó del avión, entonces ese tiquete se perdió”, mencionó, donde soltó una risa por lo asombrada que estaba.

Horas más tarde, Natalia Ramírez subió una fotografía en la que mostró el valor de otro pasaje que compraría para poder visitar a su familia, pero este sobrepasaba los cinco millones de pesos en solo un trayecto. La actriz está a la espera de una respuesta de la aerolínea para aclarar todo lo que pasó.