Natalia Ramírez dedica emotivo recuerdo a ‘Yo soy Betty, la fea’

Natalia Ramírez se ha convertido en una de las actrices colombianas más comentadas y queridas de los televidentes, debido a la extensa trayectoria que construyó en los medios nacionales.

La artista se ganó el corazón de sus fieles seguidores por la energía que proyectaba en sus trabajos, los contenidos en redes sociales y los mensajes que solía dar.

Recientemente, la celebridad captó la atención de miles de curiosos de las plataformas digitales luego de utilizar la famosa tendencia del ‘TBT’ para revivir un emotivo y nostálgico recuerdo de una de las producciones más reconocidas de Colombia. Con eso quiso desempolvar una icónica fotografía de Yo soy Betty, la fea, donde su carrera se impulsó completamente tras darle vida a la villana de la historia.

Ramírez, que interpretó a Marcela Valencia en la trama, utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar una vieja imagen de la producción, donde se puede observar a la recordada familia Pinzón: Hermes Pinzón, Julia Solano, Nicolás Mora y Beatriz Pinzón Solano, interpretados por Jorge Herrera, Adriana Franco, Mario Duarte y Ana María Orozco, respectivamente.

El contexto de esta imagen se sitúa exactamente en aquel famoso capítulo de la telenovela, cuando Betty decide desenmascarar a Armando Mendoza frente a la junta directiva, tomando el impulso de renunciar e irse con Catalina Ángel (Consuelo Luzardo) a Cartagena para trabajar en el Reinado Nacional de la Belleza.

La instantánea fue captada cuando la familia acompaña a la protagonista al aeropuerto para “encomendársela” a la famosa relacionista pública, quien será la encargada de darle un giro completo y definitivo a la vida de la joven.

“#TBT. Linda familia ¿La conocen?”, escribió Natalia Ramírez en el pie de foto de la publicación, donde ya reúne más de 39.000 likes de los curiosos.

Como era de esperarse, esta emotiva memoria removió las fibras de cientos de personas, quienes no dudaron en reaccionar al post y citar algunas frases que diría el señor Hermes Pinzón. Otros llenaron de elogios a la celebridad por recordar a sus compañeros de trabajo, dejando claro que para ellos es “la mejor novela de Colombia”.

“Julia, no alborote la nostalgia… frase de Don Hermes”; “La mejor novela, no me canso de verla”; “Esto es real y poderoso”; “Divino recuerdo, Nata”; “La familia Pinzón Solano”; “Como 30 veces me he visto esa novela”; “La familia favorita y Nicolás Mora”; “La maravillosa historia”; “Marce, préstame diez mil pesos para el taxi”; “Esa foto es de cuando Betty se va a Cartagena”; “Las 4 personas que no quisieras volver a ver, Marce”, son algunas de las opiniones.

Natalia Ramírez, el corazón dulce en ‘MasterChef Celebrity’

La famosa actriz llegó a la temporada 2022 del reality del canal RCN buscando quedarse con el título de número uno. Sin embargo, al inicio del proyecto se convirtió en la primera eliminada.

Tras varios capítulos, una de las participantes decidió retirarse de la competencia y Ramírez logró regresar a la cocina para ubicarse entre el grupo de famosos que avanzaría con paso firme hacia la final. Su ternura y genuinidad la llevó a enamorar y conquistar el corazón de los espectadores.

La celebridad se ubicó como un ejemplo de superación dentro de la producción, debido al avance que tuvo al momento de preparar y manejar los alimentos. Su estilo, tranquilidad y amabilidad hicieron que se volviera una de las favoritas dentro del público nacional.

No obstante, la artista salió de la competencia antes de que se seleccionaran los diez semifinalistas. Su partida desató todo tipo de comentarios y reacciones en quienes aseguraban que no era justo que se fuera de la competencia por el crecimiento que había plasmado.