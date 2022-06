Maluma confesó a sus fans ser fanático de ‘Yo soy Betty, la fea’

Maluma es uno de los músicos más grandes de Colombia en el género urbano, por lo que su agenda suele estar al tope, debido a las giras, entrevistas y próximas producciones musicales.

Sin embargo, en los últimos días el cantante sorprendió a sus fans con un InstaStory, en donde se le veía divertido viendo la introducción de Yo Soy Betty, la fea, la novela más importante de la televisión colombiana, ya que fue traducida en 25 idiomas y adaptada más de 30 veces alrededor del mundo.

En los videos recopilados por sus seguidores y publicados en Twitter, se ve al ‘Pretty Boy’ mientras suena la recordada “Se dice de mí…”, el icónico tango que fue el tema principal de la novela estrenada hace más de 20 años y que se convirtió en un éxito sin precedentes en la televisión nacional.

“Qué chimba ‘Betty, la fea’, soy fan. Hay muchos millennials que no van a entender este momento”, manifiesta Maluma en su InstaStory.

Netflix le dice adiós a ‘Yo soy Betty, la fea’

En los últimos años, la producción colombiana se convirtió en una de las novelas más vistas por los usuarios de la plataforma de streaming. La telenovela, que cuenta con más de 300 capítulos y que se estrenó hace más de 20 años, se encuentra en el top 10 de las producciones más vistas en esa plataforma.

La telenovela es vista mayoritariamente por un público joven que ha aprovechado para conocerla y también para los adultos, que la vieron cuanto esta estaba en transmisión. Betty, pese al paso de los años, no pasará de moda. No obstante, la plataforma afirmó que la Betty y su Cuartel de las feas no irán más en Netflix.

Varios fanáticos de la producción en Latinoamérica han mencionado en sus redes sociales que, al acceder a la novela por medio de la plataforma, esta les ha anunciado sobre la última fecha en la que podrán disfrutar de la producción. De acuerdo con la información que aparece en la descripción del contenido de la novela, esta estará disponible hasta el 10 de julio.

Es bastante usual que la plataforma de servicio streaming retire determinado contenido, generalmente cuando no suma vistas a su catálogo. Por ahora, la organización no se ha pronunciado por la salida de la telenovela de su plataforma.

Betty la Fea - Foto: Fotomontaje SEMANA

Maluma es blanco de burlas en redes sociales

El cantante de música urbana, en los últimos días, ha sido tendencia debido a su última producción discográfica ‘The Love & Sex Tape’, con la cual hace un cambio en carrera musical, con el fin de retornar a sus orígenes enfocados en el reguetón clásico como en su momento fueron ‘Obsesión’ y ‘Farandulera’.

Asimismo, México fue el lugar escogido por el colombiano para el lanzamiento de la producción, no obstante, en sus redes sociales ha venido promocionando el álbum, a tal punto de compartir publicaciones sugestivas, como una mujer que le hacía compañía a Maluma.

Además, con la expectativa de conocer su nueva música, el paisa aprovechó para compartir, ante sus más de 62 millones de seguidores, un video donde muestra una forma peculiar de bailar al ritmo de la canción ‘Nos comemos vivos’, colaboración con el puertorriqueño Chencho Corleone y que hace parte de la producción discográfica.

La publicación también fue compartida en TikTok, donde recibió más de 640 mil me gusta y cerca de 5.200 comentarios, muchos de ellos hechos por colegas, debido a los gestos del artista.

De igual manera, este último álbum dentro de su repertorio de colaboraciones destaca la presencia de Arcángel, De la Ghetto, Jay Wheeler y Lenny Tavárez. Además, también lo integra la canción ‘Cositas de a USA’, que fue lanzado hace más de ocho semanas.