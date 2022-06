Video: con complicidad de Maluma, fan le pide matrimonio a su novia en pleno concierto

Pedir matrimonio en público se ha vuelto muy popular, pero algunos quieren ir más lejos y hacerlo frente a miles de personas, así lo hizo un seguidor de Maluma, quien, con la complicidad del cantante le pidió a su novia que se casara con él en la tarima de uno de los conciertos del antioqueño.

“Y bueno… Esto pasó en México. Ya van 2 propuestas de matrimonio en tarima, ¿quién será el próximo?”, escribió Maluma en su cuenta de Instagram junto al video del enamorado hombre que expresó todo su amor frente a los asistentes a la presentación del cantante colombiano.

El video de la propuesta matrimonial en el concierto de Maluma tiene más de 301 mil ‘me gusta’, y cerca de 2.500 comentarios en su cuenta de Instagram que suma un poco más 62.5 millones de seguidores.

Con la publicación del video y su gesto para ayudar a que el fanático pidiera matrimonio, el cantante Maluma recibió cientos de comentarios de sus seguidores. “Usted es lo más humilde en persona bendiciones grande”, “esta pareja tiene suerte porque Maluma asiste a esta propuesta” y “solo tú provocas estas ganas de matrimonio”, fueron algunos de los mensajes que llegaron a la cuenta del intérprete de música urbana.

Maluma hace un baile peculiar con su nueva canción; así reaccionan las redes

El artista colombiano encendió las redes con dos publicaciones; la primera, un video sensual que fue grabado por una modelo que dejó entrever lo que sería su próxima producción musical; y la segunda, una foto sugestiva que no pasó inadvertida en su cuenta de Instagram.

“Voy a subir esto por acá antes de que lo vean en otro lado”, escribió el artista en sus redes sociales mientras sus fans veían el video de una mujer que se grababa al frente de un espejo mientras el cantante dormía en su cama, todo lo anterior se especuló en su momento, como parte de la publicidad de su nuevo sencillo.

“Me asusté jajaja mera publicidad”; “me imaginé que ella subió esto sin que él lo supiera etc etc 🤣🤣 ya veía mucho drama!! Que buen marketing”; “Carajo casi me da un paro 😂”, fueron tres de los cientos de mensajes que se pueden leer en las redes sociales del artista.

Posteriormente Maluma publicó un segundo post, en el que se le ve muy sensual posando al frente de un espejo: se observan las manos de una mujer que lo toca mientras él está semidesnudo. Esta imagen no pasó inadvertida tampoco y fue comentada por sus seguidores.

“Esa fotooooo ay dios amooo!!!”; “Quien te rompió tu corazón papi”, fueron algunos de los cerca de 37 mil comentarios de sus fanáticos, quienes se sorprendieron con la imagen que tuvo poco más de 2.7 millones de ‘me gusta’.

En esta secuencia de publicaciones, con el fin de promocionar su nueva producción musical, el artista de género urbano bailó de una manera peculiar la canción Nos comemos vivos, que es parte de su nuevo disco que acumula millones de comentarios en las diferentes plataformas digitales.

El baile de Maluma sorprendió a muchos de sus seguidores, algunos lo compararon con los bailes que se vuelven populares en la red social TikTok.

Pero una de las imágenes que sorprendió también a sus fans es la foto del beso que se da con una mujer. Cabe aclarar que en el mes de diciembre de 2021 el cantante escribió en su cuenta de Instagram “Gracias Santa”, mientras le daba un beso a la que sería su novia.

El nuevo sencillo lanzado hace algunos días titulado Nos comemos vivos junto a Chencho Corleone suma más de 4.8 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube.