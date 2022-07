Natalia Ramírez, de ‘Betty, la fea’, compartió recuerdo con Jorge Enrique Abello

La actriz Natalia Ramírez, conocida por su icónico papel como Marcela Valencia en Betty, la fea, así como otros varios personajes que esta mujer ha interpretado en la televisión colombiana, aprovechó sus propios recuerdos para publicar una fotografía de la mencionada telenovela, junto con Jorge Enrique Abello, quien representaba a Armado Mendoza.

Con el mensaje: “Antes que llegara Betty. Esta fotografía estaba en la mesa de atrás del escritorio de Armando 😍 #yosoybettylafea”, la actriz reabrió el debate en las redes sociales y provocó a sus seguidores, quienes aprovecharon para evidenciar la traición que había sufrido el personaje de Ramírez, así como lamentar que la plataforma Netflix la haya sacado de su catálogo.

El post se llenó de comentarios como: “Mi Marce no debió sufrir por alguien como Armando, pero una cosa que le debo decir a Betty es que si te salvó de ese fatal destino que te esperaba con él”, “¡Que regrese a Netflix!”, “Tú eres la única ❤️ Armando no te merece”, “Odio que hayan sacado a Betty de Netflix, ustedes son lo máximo… alegran mis días en todo mi caos. Me sacan una sonrisa” y “¡Qué tiempos! Esa novela me alegró la adolescencia”.

Es de recordar que Ramírez aprovecha esos momentos para expresar el cariño que le tiene a la producción.

Anteriormente, Ramírez aprovechó para publicar una vieja imagen de la producción, donde se puede observar a la recordada familia Pinzón: Hermes Pinzón, Julia Solano, Nicolás Mora y Beatriz Pinzón Solano, interpretados por Jorge Herrera, Adriana Franco, Mario Duarte y Ana María Orozco, respectivamente.

El contexto de esta imagen se sitúa exactamente en aquel famoso capítulo de la telenovela, cuando Betty decide desenmascarar a Armando Mendoza frente a la junta directiva, tomando el impulso de renunciar e irse con Catalina Ángel (Consuelo Luzardo) a Cartagena para trabajar en el Reinado Nacional de la Belleza.

La instantánea fue captada cuando la familia acompaña a la protagonista al aeropuerto para “encomendársela” a la famosa relacionista pública, quien será la encargada de darle un giro completo y definitivo a la vida de la joven.

“#TBT. Linda familia ¿La conocen?”, escribió Natalia Ramírez en el pie de foto de la publicación, donde ya reúne más de 69.695 likes de los curiosos.

Como era de esperarse, esta emotiva memoria removió las fibras de cientos de personas, quienes no dudaron en reaccionar al post y citar algunas frases que diría el señor Hermes Pinzón. Otros llenaron de elogios a la celebridad por recordar a sus compañeros de trabajo, dejando claro que para ellos es “la mejor novela de Colombia”.

“Julia, no alborote la nostalgia… frase de Don Hermes”; “La mejor novela, no me canso de verla”; “Esto es real y poderoso”; “Divino recuerdo, Nata”; “La familia Pinzón Solano”; “Como 30 veces me he visto esa novela”; “La familia favorita y Nicolás Mora”; “La maravillosa historia”; “Marce, préstame diez mil pesos para el taxi”; “Esa foto es de cuando Betty se va a Cartagena”; “Las cuatro personas que no quisieras volver a ver, Marce”, son algunas de las opiniones.