Betty la fea: ¿Dónde verla después del 10 de julio?

La novela Betty la fea, es una de las más famosas y queridas en la historia de Colombia. La icónica historia fue creada por el guionista y productor Fernando Gaitán.

Además, es considerada una de las novelas más exitosas de la televisión latinoamericana, debido a que fue traducida a 25 idiomas y se ha producido en alrededor de 180 países.

Asimismo, el ‘Cuartel de las feas’ desde que llegó a la plataforma de series y películas en Netflix, se había mantenido entre los programas más vistos, con un total de 300 capítulos.

Sin embargo, en semanas anteriores, la plataforma de streaming anunció que Betty sería retirada el pasado domingo 10 de julio, sin conocer aún los motivos para llevar a cabo esa decisión.

En ese sentido, la noticia no cayó muy bien en los fanáticos, y así se pudo apreciar en las redes sociales, donde los seguidores de la telenovela mostraron su inconformidad por medio de diferentes escenas de la producción colombiana.

Es usual que Netflix retire de su plataforma determinado contenido, generalmente cuando no suma vistas a su catálogo.

Si quitan Betty La Fea de Netflix, we Riot. pic.twitter.com/OhdFYTbi3E — 🦕 Muchachita rica de alta alcurnia🦖 (@rocKo_roll) June 11, 2022

Por ahora la única opción que hay en Latinoamérica para ver Betty la fea, es la página web de RCN, quien fue la que produjo la telenovela. Además, estará disponible en el canal de YouTube.

De igual forma, se ha mencionando que RCN puede arreglar un nuevo contrato con otra plataforma de streaming, es decir, HBO o Amazon Prime, con el propósito de que sus producciones se mantengan en línea.

Por otra parte, el canal RCN, tras el éxito de Betty la fea, en su momento produjo la segunda parte de la historia entre Betty y Don Armando llamada ‘Ecomoda’.

La historia principal se centra en la vida de casados de los dos personajes mencionados y las nuevas negociaciones entre la empresa, a cargo de Beatriz Pinzón Solano, es decir, Betty, con Hugo Lombardi y Fashion Group, un consorcio argentino que se interesa en trabajar con Ecomoda.

Esta historia, fue presentada en su momento como un formato más de serie, ya que cada capítulo abordó una historia distinta, mostrando algo innovador para la época.

Pese a que esta producción fue un éxito en Colombia, al llegar a altos índices de audiencia no logró igualar el fenómeno de Betty la fea.

Al igual que Betty, esta producción que cuenta con un total de 35 capítulos, también se pueden encontrar en la pagina web de RCN.

Además de la novela colombiana, en este mes también fueron retirados programas como ‘Dawson Creek’ y ‘Sugar Rush’.

Asimismo, otros que saldrán del gigante de streaming son ‘Real Detective’, ‘Anohana: The Flower We Saw That Day’, ‘God Eater’, ‘Scream’, ‘Granblue Fantasy: The Animation’, ‘La fiscal de Hierro’, ‘Heidi, bienvenida a casa’.

Finalmente, en cuanto a las películas, algunas de las que ya no estarán disponibles son ‘Robin Hood’, ‘Cristina’, ‘The Perfect Picture: Ten Years Later’ y ‘Shopkins: World Vacation’.

Estrenos que llegan a Netflix en Julio

La teoría del todo - 1.° de julio.

Los chicos buenos - 1.° de julio.

Culto a Chucky - 1.° de julio.

Control Z (Temporada 3) - 6 de julio.

Pasión de gavilanes (Temporada 2) - 7 de julio.

La noche más larga - 8 de julio.

Resident Evil - 14 de julio.

Kung fu panda, el guerrero dragón - 14 de julio.

Un lugar para soñar (Temporada 4) - 20 de julio.

Pero sin duda, el estreno más importante ha sido el volumen II de la cuarta temporada de Stranger Things. La popular serie de los hermanos Duffer continuará desarrollando la historia que toma lugar en Hawkins y que dejó un sinfín de dudas, temores y expectativas en el capítulo que cerró la primera temporada.